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ЄС і НАТО мають готуватися до різних сценаріїв вторгнення РФ в Україну, - МЗС Латвії

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Латвія, Середа 05 січня 2022 12:54
ЄС і НАТО мають готуватися до різних сценаріїв вторгнення РФ в Україну, - МЗС Латвії Фото: глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс (facebook. сom.edgar.rinkevics)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що ЄС і НАТО мають активніше готуватися до можливого вторгнення РФ в Україну. Це, за його словами, може бути як повномасштабна війна, так і дрібніші операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі Латвійського телебачення.

Він наголосив, що планує звернути увагу на необхідність активнішої підготовки до загрози, зокрема, можливих подальших гібридних дій Росії проти України.

"Ми зараз обговорюємо дуже жорсткі сценарії - повномасштабне вторгнення в Україну, повномасштабні санкції економічного реагування. Але необхідно враховувати, що можливі й інші сценарії - дрібніші операції, різні елементи гібридної війни, і я думаю, що як НАТО, так і ЄС мають працювати у цьому напрямі", - зазначив Рінкевичс.

За словами міністра, відповідне питання він планує підняти на позачерговій зустрічі глав МЗС НАТО 7 січня і на запланованих цього місяця зустрічах міністрів. закордонних справ та оборони ЄС.

Нагадаємо, НАТО збереться на позачергове засідання, щоб, зокрема, обговорити нарощування військової потужності Росії біля українських кордонів. Воно заплановане на 7 січня.

Крім цього засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться 10 січня в Брюсселі. Це частина дипломатичних зусиль зі стримування агресії Росії.

Додамо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Під час якої вони обговорили російську агресію проти України та скоординували свої позиції.

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