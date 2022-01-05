ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Протести в Казахстані: надзвичайний стан ввели по всій країні

Новость на русском →
Казахстан, Середа 05 січня 2022 19:00
Протести в Казахстані: надзвичайний стан ввели по всій країні Фото: в Казахстані ввели режим НС (t.me ressentiment channel)
Автор: Дмитро Левицький

Протести в Казахстані не вщухають, тому влада країни вирішила вдатися до рішучіших кроків. Президент Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану по всьому Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NUR.KZ.

Вчора Токаєв на тлі масових протестів запровадив надзвичайний стан в Алмати, Нур-Султані, а також Мангістауській та Алматинській областях. Сьогодні надзвичайний стан діяв вже у 8 регіонах Казахстану. У столиці та Алмати також діє комендантська година.

Після посилення заворушень, захоплення адмінбудівель та аеропорту "Алмати" президент вирішив ввести надзвичайний стан по всьому Казахстану.

Нагадаємо, сьогодні Токаєв заявив, що забрав посаду в Нурсултана Назарбаєва, а також пообіцяв діяти жорстко.

Про те, чому протестує Казахстан, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан Алматы Надзвичайний стан
NEWS
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
DAILY
Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога
Стас Козлюкдля РБК-Україна Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога