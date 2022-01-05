В Алмати почалася антитерористична спецоперація
В Алмати розпочалася антитерористична операція для придушення масових акцій протесту. Напередодні президент Казахстану Касим-Жомар Токаєв назвав протестувальників міжнародними терористами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-мера Алмати.
"У місті розпочато антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку в місті. Разом ми зможемо припинити акти тероризму та бандитизму, які становлять під загрозу наше благополуччя та майбутнє", - йдеться у заяві комендатури Алмати.
Як зазначив віце-мер Єржан Бабакумаров, силовики вже звільнили захоплений протестувальниками аеропорт Алмати.
Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомар Токаєв попросив ОДКБ про допомогу в придушенні акцій протесту.
Напередодні протестувальники підпалили мерію та захопили аеропорт Алмати.
Після цього по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.