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Рада ОДКБ вирішила направити миротворців до Казахстану

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Середа 05 січня 2022 23:37
Рада ОДКБ вирішила направити миротворців до Казахстану Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com/nikol pashinyan)
Автор: Артур Родивилов

Рада колективної безпеки ОДКБ прийняла рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан. Миротворці вводяться на певний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і "зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної, в тому числі втручанням ззовні".

"Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 договору про колективну безпеку прийняла рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації і нормалізації обстановки в цій країні", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою в Держдумі РФ заявили, що миротворчі сили ОДКБ зможуть перебувати в Казахстані до тих пір, поки ситуація не стабілізується.

Нагадаємо, ввечері 5 січня в Алмати почалася антитерористична операція для придушення масових акцій протесту.

Зазначимо, раніше Касим-Жомар Токаєв попросив ОДКБ про допомогу в придушенні акцій протесту.

Як повідомляло РБК-Україна, до складу ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. В рамках Організації країни-учасниці договору можуть відправляти свої війська в Казахстан.

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