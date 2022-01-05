Рада ОДКБ вирішила направити миротворців до Казахстану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і "зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної, в тому числі втручанням ззовні".

"Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 договору про колективну безпеку прийняла рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації і нормалізації обстановки в цій країні", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою в Держдумі РФ заявили, що миротворчі сили ОДКБ зможуть перебувати в Казахстані до тих пір, поки ситуація не стабілізується.