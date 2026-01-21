ua en ru
Уиткофф заявил, что встретится с Путиным 22 января

Среда 21 января 2026 13:06
Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что в четверг, 22 января, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alarabiya и Bloomberg.

"Ну, смотрите, мы должны встретиться с ним (Путиным, - ред.) в четверг", - подчеркнул Уиткофф.

Он подчеркнул, что именно россияне просят об этой встрече, и отметил, что "это важное заявление с их стороны".

"Все хотят заключить мирное соглашение", - подчеркнул Уиткофф, и добавил, что отправится завтра в Москву с зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже подтвердил росСМИ, что Путин планирует завтра встречу с Уиткоффом.

Что предшествовало

На прошлой неделе, 16 января, Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в новом визите спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и ждет его. Тогда он сказал, что дата визита не была определена.

Песков также отметил, что для установления мира в Украине необходимы "совместные усилия на встречных треках". Кроме того, по его словам, завершение войны невозможно без "широкого обсуждения европейской безопасности".

Напомним, 14 января стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер собираются посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Издание Axios в начале января писало, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на получение ответа от России на 20-пунктный мирный план уже до конца этого месяца. Зеленский заявил, что хочет получить его до того, как окончательно согласует с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности и план восстановления.

