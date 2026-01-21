Среди подозреваемых - Шурма: НАБУ расследует хищение средств по "зеленому" тарифу
НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу на оккупированной территории Запорожской области. В деле фигурируют экс-заместитель руководителя Офиса президента, экс-член наблюдательного совета "Нафтогаза" и руководители энергетических компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По данным РБК-Украина, речь о бывшем заместителе главы Офиса президента Украины Ростиславе Шурме. Он в декабре прошлого года был уволен из наблюдательного совета "Нафтогаза".
Кто фигурирует в деле
В рамках расследования сообщено о подозрении девяти лицам.
Среди них:
- бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины
- экс-член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"
- его брат - владелец сети украинских и иностранных компаний
- доверенное лицо экс-чиновника
- руководители и работники подконтрольных предприятий
- бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго"
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Как работала схема
По данным следствия, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, которые производили электроэнергию из альтернативных источников.
В Васильевском районе Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.
Генерации не было, а деньги получали
После начала полномасштабного вторжения РФ и оккупации части Запорожской области солнечные электростанции:
- потеряли связь с Объединенной энергосистемой Украины
- получили повреждения
- остались без персонала из-за эвакуации
Несмотря на это, подконтрольные фигурантам предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать выплаты по "зеленому" тарифу, хотя фактически электроэнергия в энергосистему Украины не поступала.
Компании отчитывались ложные данные об объемах генерации и технической готовности станций, в том числе даже в периоды полного обесточивания.
Полученные средства выводили через связанные компании. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 141,3 млн гривен.
Что известно о Шурме
Ростислав Шурма - украинский государственный деятель и топ-менеджер, который родился 17 сентября 1983 года во Львове.
Высшее образование он получил в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где учился по направлениям экономики и предпринимательства, а затем завершил обучение в Киевском национальном экономическом университете, получив специальность по экономической теории.
До начала карьеры на государственной службе Шурма работал в частном секторе.
В мае 2021 года указом президента его назначили членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Еще в марте того же года он занимал должность советника в Офисе президента Украины, а 23 ноября 2021 года был назначен заместителем руководителя ОП, где отвечал за экономический блок работы исполнительной власти.
28 января 2023 года Шурма вошел в состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". 3 сентября 2024 года президент Владимир Зеленский своим указом уволил Ростислава Шурму с должности заместителя главы Офиса президента.
В то же время летом этого года немецкие СМИ сообщили, что баварские правоохранители провели обыски по месту жительства Шурмы. В НАБУ подтвердили такую информацию.