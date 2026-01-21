Среди подозреваемых - Шурма: НАБУ расследует хищение средств по "зеленому" тарифу

НАБУ и САП разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу на оккупированной территории Запорожской области. В деле фигурируют экс-заместитель руководителя Офиса президента, экс-член наблюдательного совета "Нафтогаза" и руководители энергетических компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ .

По данным РБК-Украина, речь о бывшем заместителе главы Офиса президента Украины Ростиславе Шурме. Он в декабре прошлого года был уволен из наблюдательного совета "Нафтогаза".

Кто фигурирует в деле

В рамках расследования сообщено о подозрении девяти лицам.

Среди них:

бывший заместитель руководителя Офиса президента Украины

экс-член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"

его брат - владелец сети украинских и иностранных компаний

доверенное лицо экс-чиновника

руководители и работники подконтрольных предприятий

бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго"

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Как работала схема

По данным следствия, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, которые производили электроэнергию из альтернативных источников.

В Васильевском районе Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.

Генерации не было, а деньги получали

После начала полномасштабного вторжения РФ и оккупации части Запорожской области солнечные электростанции:

потеряли связь с Объединенной энергосистемой Украины

получили повреждения

остались без персонала из-за эвакуации

Несмотря на это, подконтрольные фигурантам предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать выплаты по "зеленому" тарифу, хотя фактически электроэнергия в энергосистему Украины не поступала.

Компании отчитывались ложные данные об объемах генерации и технической готовности станций, в том числе даже в периоды полного обесточивания.

Полученные средства выводили через связанные компании. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 141,3 млн гривен.