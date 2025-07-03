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Трамп и Путин разговаривали почти час: первые детали

Москва, Четверг 03 июля 2025 19:35
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Трамп и Путин разговаривали почти час: первые детали Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Он продлился почти час.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Ушаков рассказал, что в ходе переговоров Трамп поднял вопрос возможности скорейшего завершения боевых действий между Украиной и Россией.

Глава Кремля в ходе разговора пригрозил, что Россия не будет отступать от своих "целей по устранению причин конфликта" с Украиной.

По словам помощника Путина, переговоры Украины с Россией в Стамбуле останутся двусторонними.

Также Ушаков заверил, что диктатор не обсуждал с президентом США вопрос приостановки поставок американского оружия в Украину, а также конкретные даты третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Не обсуждалась и возможность встречи между президентом США и российским диктатором.

Путин и Трамп обсуждали и ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке. Глава Кремля цинично "подчеркнул важность урегулирования на Ближнем Востоке путем дипломатии".

Путин поздравил Трампа с предстоящим Днем независимости США и нафантазировал о "вкладе РФ" в становление американской государственности.

Анонс переговоров

Напомним, российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп анонсировали свои переговоры сегодня, 3 июля, днем.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя такой звонок, отметил, что общих тем у Путина и Трампа точно немного, потому что они разные люди.

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