Зеленский анонсировал разговор с Трампом: что планирует обсудить

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он может состояться завтра или в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства на брифинге с лидерами ЕС.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на продолжение помощи от США, поскольку есть определенные возможности, которые страны Европы передать не могут. В первую очередь речь о ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot, которые являются критически важными.

Также президент добавил, что Украина рассчитывает и на собственное производство. Для этого нужно больше финансирования со стороны партнеров.

"Слава Богу, у нас хорошие отношения со странами Европы. Что касается двусторонних отношений с США и их поддержки, то я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни мы поговорим об этом с президентом Трампом", - рассказал Зеленский.