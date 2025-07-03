Бывшего "мэра" Луганска ликвидировала СБУ, - источники

В СБУ отметили, что Пилавов возглавлял оккупационную администрацию Луганска с 2014 по 2023 год.



Он был одним из идеологов так называемой "Луганской народной республики", соратником гауляйтера Игоря Плотницкого. Пилавов лично принимал участие в свержении государственного строя.

С 2015 года так называемый "мэр" Луганска находился в розыске по статье 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти), а с 2022 года - находился под украинскими санкциями.