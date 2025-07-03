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В Госдепе заверили, что США остановили не все поставки оружия Украине

Вашингтон, Четверг 03 июля 2025 09:31
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В Госдепе заверили, что США остановили не все поставки оружия Украине Фото: спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс (U.S. Department of State)
Автор: Наталья Юрченко

В Государственном департаменте США заверили, что не останавливали все поставки оружия Украине. Принятое накануне решение в Пентагоне - это "лишь одна ситуация".

Об этом заявила спикер Госдепа США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.

Журналисты спросили Брюс, не усложнит ли прекращение поставок оружия Украине переговорный процесс с РФ. Она ответила, что это не будет фактором, "поскольку мы не приостановили поставки оружия Украине".

"Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось. Как вы слышали от Министерства обороны, есть много других надежных вариантов и усилий по ситуации в Украине с вооружением", - сказала Брюс.

Спикер Госдепа добавила, что президент США Дональд Трамп также "подтвердил свою неизменную приверженность относительно ракет Patriot".

"Я еще раз подчеркиваю, что это не означает прекращение нашей помощи Украине или поставки оружия. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что будет дальше. Но не стоит делать слишком широких выводов", - отметила она.

Также Брюс повторила заявление Пентагона, что "они имеют надежные варианты" по поддержке Украины.

США приостановили помощь Украине

Напомним, накануне западные СМИ сообщили, что Пентагон прекращает поставки военной помощи Украине. Позже Белый дом подтвердил паузу в поставках оружия Украине, объясняя это решение тем, что "интересы Америки - на первом месте".

Сообщалось, что США прекращают поставки Украине артиллерийских снарядов, переносных ракет Stinger, ракет для Patriot и ракет Hellfire. При этом издание WSJ писало, что решение администрации Трампа касалось оружия, которое уже находится на складах в Польше.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали по поставкам оборонной поддержки.

Подробнее о паузе в военной помощи США - узнайте в материале РБК-Украина.

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