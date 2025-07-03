В Госдепе заверили, что США остановили не все поставки оружия Украине

В Государственном департаменте США заверили, что не останавливали все поставки оружия Украине. Принятое накануне решение в Пентагоне - это "лишь одна ситуация".

Об этом заявила спикер Госдепа США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.

Журналисты спросили Брюс, не усложнит ли прекращение поставок оружия Украине переговорный процесс с РФ. Она ответила, что это не будет фактором, "поскольку мы не приостановили поставки оружия Украине".

"Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось. Как вы слышали от Министерства обороны, есть много других надежных вариантов и усилий по ситуации в Украине с вооружением", - сказала Брюс.

Спикер Госдепа добавила, что президент США Дональд Трамп также "подтвердил свою неизменную приверженность относительно ракет Patriot".

"Я еще раз подчеркиваю, что это не означает прекращение нашей помощи Украине или поставки оружия. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что будет дальше. Но не стоит делать слишком широких выводов", - отметила она.

Также Брюс повторила заявление Пентагона, что "они имеют надежные варианты" по поддержке Украины.