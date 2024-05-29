Анонс поставок F-16 от Бельгии и планы России открыть новый фронт: новости за 28 мая
Бельгия анонсировала передачу Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о цели России открыть новый фронт.
Более детально о том, что произошло во вторник, 28 мая, - в материале РБК-Украина.
Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года
Бельгия возьмет на себя обязательство предоставить 30 истребителей F-16 Украине к 2028 году, заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб.
По ее словам, первые самолеты предоставят украинским пилотам уже в этом году.
Умеров: цель россиян - открыть новый фронт на севере Украины
На данный момент цель российских войск - открыть новый фронт на севере Украины, заявил министр обороны Рустем Умеров.
По его словам, враг хочет использовать всю свою живую силу, огневую мощь против Украины.
Умер основатель "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко
Александр Мартыненко, который является основателем и главой агентства "Интерфакс-Украина", умер 28 мая.
Нидерланды хотят собрать и передать Украине Patriot в краткосрочной перспективе
Нидерланды, при содействии других стран-владельцев Patriot, хотят собрать и передать Украине систему Patriot в краткосрочной перспективе, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
По ее словам, для этого Амстердам предоставит основные компоненты из собственных запасов и обратится к европейским странам с просьбой добавить необходимые компоненты.
Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Это уже 11 подобный договор для Киева.
"Сегодня в Брюсселе мы с премьер-министром Александром де Кроо подписали двустороннее соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Бельгией", - сообщил президент Владимир Зеленский.
Швеция отказалась от планов по отправке истребителей Gripen в Украину
Швеция приостанавливает планы по отправке истребителей Gripen в Украину, чтобы дать возможность ввести в строй истребители F-16, рассказал министр обороны страны Пол Йонсон.
РФ хочет увеличить число войск в Украине и возле ее границ на 200-300 тысяч солдат, - Умеров
Россия планирует усилить свою группировку войск в Украине и вблизи ее границ сотнями тысяч новых солдат, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По словам главы Минобороны, сейчас Россия сосредоточила в Украине и возле ее границ около 500 тысяч своих военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.