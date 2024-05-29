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Анонс поставок F-16 от Бельгии и планы России открыть новый фронт: новости за 28 мая

Украина, Среда 29 мая 2024 06:30
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Анонс поставок F-16 от Бельгии и планы России открыть новый фронт: новости за 28 мая Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Бельгия анонсировала передачу Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о цели России открыть новый фронт.

Более детально о том, что произошло во вторник, 28 мая, - в материале РБК-Украина.

Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Бельгия возьмет на себя обязательство предоставить 30 истребителей F-16 Украине к 2028 году, заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб.

По ее словам, первые самолеты предоставят украинским пилотам уже в этом году.

Умеров: цель россиян - открыть новый фронт на севере Украины

На данный момент цель российских войск - открыть новый фронт на севере Украины, заявил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, враг хочет использовать всю свою живую силу, огневую мощь против Украины.

Умер основатель "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

Александр Мартыненко, который является основателем и главой агентства "Интерфакс-Украина", умер 28 мая.

Нидерланды хотят собрать и передать Украине Patriot в краткосрочной перспективе

Нидерланды, при содействии других стран-владельцев Patriot, хотят собрать и передать Украине систему Patriot в краткосрочной перспективе, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

По ее словам, для этого Амстердам предоставит основные компоненты из собственных запасов и обратится к европейским странам с просьбой добавить необходимые компоненты.

Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Это уже 11 подобный договор для Киева.

"Сегодня в Брюсселе мы с премьер-министром Александром де Кроо подписали двустороннее соглашение о безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Бельгией", - сообщил президент Владимир Зеленский.

Швеция отказалась от планов по отправке истребителей Gripen в Украину

Швеция приостанавливает планы по отправке истребителей Gripen в Украину, чтобы дать возможность ввести в строй истребители F-16, рассказал министр обороны страны Пол Йонсон.

РФ хочет увеличить число войск в Украине и возле ее границ на 200-300 тысяч солдат, - Умеров

Россия планирует усилить свою группировку войск в Украине и вблизи ее границ сотнями тысяч новых солдат, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По словам главы Минобороны, сейчас Россия сосредоточила в Украине и возле ее границ около 500 тысяч своих военных.

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