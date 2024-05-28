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Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Вторник 28 мая 2024 09:45
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Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года Фото: глава МИД Бельгии Хаджа Лахбиб (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бельгия возьмет на себя обязательство предоставить 30 истребителей F-16 Украине к 2028 году.

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

Она отметила, что первые истребители должны быть доставлены в Украину "к концу года".

По ее словам, это обязательство будет официально оформлено в соглашении о гарантиях безопасности, который сегодня подпишут Украина и Бельгия.

Министерство обороны Бельгии будет также передавать боеприпасы из своих запасов для оснащения F-16 для Украины.

По словам министра, эта поддержка Киева необходима для того, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина, преисполненного решимости, по ее словам, отодвинуть границы европейских стран и обеспечить безопасность Бельгии.

F-16 для Украины

В прошлом году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию, с целью предоставления Украине боевых самолетов F-16. Передача самолетов будет происходить постепенно. По словам президента Владимира Зеленского, в целом Украине нужно более 100 самолетов, чтобы достичь паритета сил в воздухе.

Недавно первая группа украинских пилотов завершила обучение в Аризоне. Сейчас они отправляются в Европу для продолжения обучения.

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