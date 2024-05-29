Анонс поставок F-16 від Бельгії та плани Росії відкрити новий фронт: новини за 28 травня

Бельгія анонсувала передачу Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров заявив про мету Росії відкрити новий фронт.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 28 травня, - у матеріалі РБК-Україна .

Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року

Бельгія візьме на себе зобов'язання надати 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року, заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб.

За її словами, перші літаки нададуть українським пілотам вже цього року.

Помер: мета росіян - відкрити новий фронт на півночі України

Наразі мета російських військ - відкрити новий фронт на півночі України, заявив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, ворог хоче використати всю свою живу силу, вогневу міць проти України.

Помер засновник "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко

Олександр Мартиненко, який є засновником та головою агентства "Інтерфакс-Україна", помер 28 травня.

Нідерланди хочуть зібрати та передати Україні Patriot у короткостроковій перспективі

Нідерланди, за сприяння інших країн-власників Patriot, хочуть зібрати та передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі, заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

За її словами, для цього Амстердам надасть основні компоненти із власних запасів і звернеться до європейських країн із проханням додати необхідні компоненти.

Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки

Україна та Бельгія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже 11 подібний договір для Києва.

"Сьогодні у Брюсселі ми з прем'єр-міністром Олександром де Кроо підписали двосторонню угоду про безпеку та довгострокову підтримку між Україною та Бельгією", - повідомив президент Володимир Зеленський.

Швеція відмовилася від планів відправлення винищувачів Gripen в Україну

Швеція призупиняє плани щодо відправки винищувачів Gripen до України, щоб дати можливість ввести в дію винищувачі F-16, розповів міністр оборони країни Пол Йонсон.

РФ хоче збільшити кількість військ в Україні та біля її кордонів на 200-300 тисяч солдатів, - Померов

Росія планує посилити своє угруповання військ в Україні та поблизу її кордонів сотнями тисяч нових солдатів, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами глави Міноборони, зараз Росія зосередила в Україні та біля її кордонів близько 500 тисяч своїх військових.