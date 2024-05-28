Швеция отказалась от планов по отправке истребителей Gripen в Украину
Швеция приостанавливает планы по отправке истребителей Gripen на Украину, чтобы дать возможность ввести в строй истребители F-16.
Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Другие страны коалиции настоятельно просили нас подождать с системой Gripen", - заявил он, имея в виду страны, которые планируют передать Украине самолеты F-16 американского производства.
При этом министр добавил, что это связано с тем, что "сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16".
В прошлом году Украина начала переговоры со Швецией о возможности получения истребителей Gripen, и скандинавская страна позже заявила, что оценит потенциал отправки самолетов, произведенных шведским оборонным подрядчиком Saab.
Gripen для Украины
JAS 39 Gripen - это многоцелевой истребитель, разработанный шведской компанией Saab. Он был принят на вооружение шведских ВВС в 1997 году и с тех пор экспортировался в несколько других стран. Gripen известен своей маневренностью, надежностью и доступной ценой.
В конце мая 2023 года Швеция сделала важный шаг в поддержку Украины, разрешив украинским пилотам пройти тренировку на истребителе JAS 39 Gripen. Тренировки проходили на симуляторах и включали пробные полеты.
Как отмечали в Офисе президента Украины, передача шведских Gripen Украине, как и ранее оговоренная поставка F-16, требует согласования с другими странами.
Стоит отметить, что еще в конце февраля шведский парламент выступил за немедленное решение о поставке Украине самолетов Gripen.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.