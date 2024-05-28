Умер основатель "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

Александр Мартыненко, который является основателем и главой агентства "Интерфакс-Украина", умер сегодня, 28 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как уточнили в издании, Мартыненко умер в Киеве. Более детальных подробностей о его смерти журналисты не раскрывают. Что известно о Мартыненко Мартыненко родился в Харькове в 1960 году. Окончил экономический факультет Харьковского государственного университета. 1987-1990 - младший научный сотрудник кафедры планирования народного хозяйства Харьковского государственного университета.

1990-1992 - редактор и корреспондент отдела газеты "Ориентир-Дип".

1992 - главный редактор агентства "Харьков-Новости".

1992-1998 - президент агентства "Интерфакс-Украина".

1998-2001 - пресс-секретарь президента Украины.

2001-2002 - секретарь Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины.

2002-2003 - член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

С 2003 - генеральный директор и конечный бенефициар "Интерфакс-Украина".