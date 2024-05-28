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Нидерланды хотят собрать и передать Украине Patriot в краткосрочной перспективе

Вторник 28 мая 2024 11:23
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Нидерланды хотят собрать и передать Украине Patriot в краткосрочной перспективе Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Нидерланды, при содействии других стран-владельцев Patriot, хотят собрать и передать Украине систему Patriot в краткосрочной перспективе. Для этого Амстердам предоставит основные компоненты из собственных запасов и обратятся к европейским странам с просьбой добавить основные компоненты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

Нидерланды составили карту стран, которые могли бы предоставить запчасти и боеприпасы из своих запасов. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призывает эти страны принять участие в проекте.

"Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также об обучении украинских экипажей. С нашим предложением, а также если другие потенциальные страны-партнеры смогут предоставить запчасти и боеприпасы, мы сможем предоставить Украине как минимум одну полную систему в краткосрочной перспективе", - заявила она.

Министр отметила, что правительство Нидерландов понимает, что систем Patriot не хватает, но указывает, что Украина также сражается за Европу, а ее военный потенциал, производство энергии и жизненно важная инфраструктура ежедневно подвергаются нападениям.

Нидерланды хотят, чтобы система Patriot была введена в эксплуатацию в Украине как можно скорее.

Patriot для Украины

Система Patriot - это зенитно-ракетный комплекс, который играет важную роль в противовоздушной обороне. Они очень нужны Украине, которая находится под ракетными обстрелами со стороны России, потому что могут сбивать баллистические ракеты.

Не многие страны в мире владеют такими системами противовоздушной обороны. Например, Польша получила только первый комплекс Patriot, который был заказан 7 лет назад. Поэтому Варшава не может передать их Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон уделяет пристальное внимание системам Patriot и другим средствам ПВО.

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