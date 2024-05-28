Нидерланды хотят собрать и передать Украине Patriot в краткосрочной перспективе

Нидерланды, при содействии других стран-владельцев Patriot, хотят собрать и передать Украине систему Patriot в краткосрочной перспективе. Для этого Амстердам предоставит основные компоненты из собственных запасов и обратятся к европейским странам с просьбой добавить основные компоненты.

Нидерланды составили карту стран, которые могли бы предоставить запчасти и боеприпасы из своих запасов. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призывает эти страны принять участие в проекте.

"Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также об обучении украинских экипажей. С нашим предложением, а также если другие потенциальные страны-партнеры смогут предоставить запчасти и боеприпасы, мы сможем предоставить Украине как минимум одну полную систему в краткосрочной перспективе", - заявила она.

Министр отметила, что правительство Нидерландов понимает, что систем Patriot не хватает, но указывает, что Украина также сражается за Европу, а ее военный потенциал, производство энергии и жизненно важная инфраструктура ежедневно подвергаются нападениям.

Нидерланды хотят, чтобы система Patriot была введена в эксплуатацию в Украине как можно скорее.