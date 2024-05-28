Умеров: цель россиян - открыть новый фронт на севере Украины

На данный момент цель российских войск - открыть новый фронт на севере Украины, чтобы начать использовать всю свою живую силу и огневую мощь против ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в интервью Reuters.

"Их (россиян - ред.) цель - открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас", - сказал Умеров. Он подчеркнул, что российские захватчики продолжают выполнять свою цель - уничтожить украинскую нацию.