Самолет, вертолет и 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России за сутки
Фото: Россия потеряла на войне в Украине уже 109 720 военных (Getty Images)
Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 810 оккупантов и сбили самолет и вертолет врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 109 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 5 января ориентировочно составили:
- личного состава - около 109720 (+810) человек ликвидировано,
- танков - 3041 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6108 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 2051 (+12) ед,
- РСЗО - 426 (+2) ед,
- средств ПВО - 215 (+0) ед,
- самолетов - 284 (+1) ед,
- вертолетов - 271 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1844 (+2),
- крылатых ракет - 723 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4759 (+14) ед,
- специальной техники - 182 (+1).
Напомним, ВСУ за минувшие сутки отбили атаки врага в районе 16 населенных пунктов на востоке Украины.
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