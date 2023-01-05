Самолет, вертолет и 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России за сутки

Фото: Россия потеряла на войне в Украине уже 109 720 военных (Getty Images)

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 810 оккупантов и сбили самолет и вертолет врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 109 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 5 января ориентировочно составили: личного состава - около 109720 (+810) человек ликвидировано,

танков - 3041 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 6108 (+2) ед,

артиллерийских систем - 2051 (+12) ед,

РСЗО - 426 (+2) ед,

средств ПВО - 215 (+0) ед,

самолетов - 284 (+1) ед,

вертолетов - 271 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1844 (+2),

крылатых ракет - 723 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4759 (+14) ед,

специальной техники - 182 (+1).