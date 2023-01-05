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Самолет, вертолет и 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России за сутки

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Украина, Четверг 05 января 2023 08:38
Самолет, вертолет и 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России за сутки Фото: Россия потеряла на войне в Украине уже 109 720 военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили еще 810 оккупантов и сбили самолет и вертолет врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 109 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 5 января ориентировочно составили:

  • личного состава - около 109720 (+810) человек ликвидировано,
  • танков - 3041 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6108 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 2051 (+12) ед,
  • РСЗО - 426 (+2) ед,
  • средств ПВО - 215 (+0) ед,
  • самолетов - 284 (+1) ед,
  • вертолетов - 271 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1844 (+2),
  • крылатых ракет - 723 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4759 (+14) ед,
  • специальной техники - 182 (+1).

Напомним, ВСУ за минувшие сутки отбили атаки врага в районе 16 населенных пунктов на востоке Украины.

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