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"Вагнеровцы" вербуют на войну политических заключенных из Чечни, - разведка

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Чечня, Четверг 05 января 2023 10:06
"Вагнеровцы" вербуют на войну политических заключенных из Чечни, - разведка Фото: "вагнеровцы" вербуют в ЧВК политзаключенных из Чечни (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Частная военная компания "Вагнера" начала вербовать в свои ряды заключенных из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки Минобороны.

По данным разведки, в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики) продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК "Вагнера".

Явление вербовки начало приобретать массовый характер. Из обеих тюрем уже "мобилизовали" около 50 человек. Большинство из этих заключенных были осуждены по сфабрикованным делам.

Кроме того, разведка отмечает, что с персоналом колоний проводят работу по предотвращению утечки информации.

Напомним, по данным издания The Hill, в Украине воюют около 50 тысяч "вагнеровцев". При этом из них всего 10 тысяч контрактников, остальные - завербованные заключенные.

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