Оккупанты обстреляли Берислав: погибла семья с ребенком
Фото: оккупанты обстреляли Берислав, погибла семья с ребенком (GettyImages)
Российские оккупанты в четверг, 5 января, обстреляли Берислав Херсонской области. Один из снарядов попал в дом, погибла целая семья, в том числе 12-летний подросток.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Сегодня в городе трагические новости. Обстрел оккупантов и в результате попадания снаряда в дом погибла семья", - написал он.
Напомним, российские военные 2 января утром обстреляли центр Берислава. По предварительным данным, огонь велся из танка с левого берега Херсонской области. Пять человек получили ранения.
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