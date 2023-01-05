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Оккупанты обстреляли Берислав: погибла семья с ребенком

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Херсон, Четверг 05 января 2023 14:53
Оккупанты обстреляли Берислав: погибла семья с ребенком Фото: оккупанты обстреляли Берислав, погибла семья с ребенком (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в четверг, 5 января, обстреляли Берислав Херсонской области. Один из снарядов попал в дом, погибла целая семья, в том числе 12-летний подросток.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня в городе трагические новости. Обстрел оккупантов и в результате попадания снаряда в дом погибла семья", - написал он.

Напомним, российские военные 2 января утром обстреляли центр Берислава. По предварительным данным, огонь велся из танка с левого берега Херсонской области. Пять человек получили ранения.

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