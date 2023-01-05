США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ
Вчера, 4 января президент США Джо Байден подтвердил намерения США передать Украине БМП Bradley, а сегодня уже стало известно, что они будут в новом пакете помощи от Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, два американских чиновника сообщили, что новый пакет вооружений США для Украины будет включать около 50 боевых машин Bradley.
Пакет помощи для Украины должен быть представлен в пятницу, 6 января.
Обновлено 20:45.
Как пишет агентство Associated Press, новый пакет будет включать помощь на 2,85 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим из предыдущих
В пакет помощи от США, по данным источников AP, также войдут бронемашины HUMVEE, противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады MRAP, а также большое количество ракет и других боеприпасов.
Напомним, ожидается, что американские боевые машины пехоты M2 Bradley, которые называют легкими танками, увеличат возможности Вооруженных сил в будущих контрнаступательных операциях.
Также в новый пакет помощи от США могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.
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