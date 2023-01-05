ua ru
Чт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ

Новина українською →
США, Четверг 05 января 2023 20:40
США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ Фото: новый пакет вооружений от США для Украины включает в себя 50 боевых машин Bradley (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Вчера, 4 января президент США Джо Байден подтвердил намерения США передать Украине БМП Bradley, а сегодня уже стало известно, что они будут в новом пакете помощи от Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, два американских чиновника сообщили, что новый пакет вооружений США для Украины будет включать около 50 боевых машин Bradley.

Пакет помощи для Украины должен быть представлен в пятницу, 6 января.

Обновлено 20:45.

Как пишет агентство Associated Press, новый пакет будет включать помощь на 2,85 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим из предыдущих

В пакет помощи от США, по данным источников AP, также войдут бронемашины HUMVEE, противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады MRAP, а также большое количество ракет и других боеприпасов.

Напомним, ожидается, что американские боевые машины пехоты M2 Bradley, которые называют легкими танками, увеличат возможности Вооруженных сил в будущих контрнаступательных операциях.

Также в новый пакет помощи от США могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Помощь Украине
NEWS
США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ
США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет