США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ

Вчера, 4 января президент США Джо Байден подтвердил намерения США передать Украине БМП Bradley, а сегодня уже стало известно, что они будут в новом пакете помощи от Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, два американских чиновника сообщили, что новый пакет вооружений США для Украины будет включать около 50 боевых машин Bradley.

Пакет помощи для Украины должен быть представлен в пятницу, 6 января.

Обновлено 20:45.

Как пишет агентство Associated Press , новый пакет будет включать помощь на 2,85 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим из предыдущих