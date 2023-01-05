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Оккупанты в Мелитополе начали маскироваться под гражданских. Федоров объяснил причину

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Четверг 05 января 2023 15:01
Оккупанты в Мелитополе начали маскироваться под гражданских. Федоров объяснил причину Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты и спецслужбы начали переодеваться в гражданское в Мелитополе, чтобы таким образом выискивать местных партизан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"На территории Мелитополя, российских военных и спецслужб больше чем гражданских. Они действительно переодеваются в гражданских. Они делают это в основном из-за сопротивления наших жителей. Эти переодетые спецслужбы ходят по рынкам, супермаркетам, по дворам и слушают о чем говорят горожане. Таким образом пытаются найти партизан мелитопольских, которые оказывают сопротивление", - пояснил Федоров.

По словам городского головы, этот шаг довольно опасен. Сегодня в городе царит тотальное недоверие в результате которого "с соседями не разговаривают", поскольку не знают куда именно после этого дойдет информация.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированном Мелитополе представители оккупационной "полиции" объявили в розыск своих военных за грабеж.

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