Анджелина Джоли впервые рассказала о своем визите в Украину

В новой публикации в Instagram, где за ней следят почти 16 миллионов человек, звезда поделилась впечатлениями от увиденного в Николаеве и Херсоне.

"На этой неделе я посетила Николаев и Херсон, чтобы встретиться с семьями, которые живут на передовой. Угроза дронами была постоянная, трудно быть там. Слышишь гудение в небе. Здесь это называют "сафари на людей" - дроны используют, чтобы следить, преследовать и терроризировать жителей. У нас был момент, когда пришлось переждать, пока дрон пролетит над головой", - написала Джоли.

Актриса рассказала, что местные жители приспособились к жизни в условиях постоянной опасности - школы, клиники и детские сады переносят в подземные укрытия, а люди продолжают держаться несмотря ни на что.

"Это трудно видеть, но в то же время чрезвычайно вдохновляет. Многие говорили о психологическом бремени и страхе быть забытыми миром", - добавила звезда.

Джоли также призвала правительства мира действовать решительнее, чтобы остановить войну в Украине и других странах, где страдают гражданские.

"Трудно понять, как в мире с таким мощным потенциалом дипломатии гражданские в Украине, Судане, Гааге, Йемене и во многих других местах ежедневно страдают так, будто те, кто имеет власть, ничего не могут сделать, чтобы завершить эти конфликты и защитить всех гражданских одинаково. Меня восхищает невероятное мужество, преданность и профессионализм местных организаций и волонтеров. Если они могут найти в себе силы, то правительства должны сделать то же самое", - отметила актриса.