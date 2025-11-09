Анджелина Джоли впервые рассказала о своем визите в Украину

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно посетила Украину, впервые вышла на связь после своего визита.
Как сообщает РБК-Украина, об этом она написала в Instagram.
В новой публикации в Instagram, где за ней следят почти 16 миллионов человек, звезда поделилась впечатлениями от увиденного в Николаеве и Херсоне.
"На этой неделе я посетила Николаев и Херсон, чтобы встретиться с семьями, которые живут на передовой. Угроза дронами была постоянная, трудно быть там. Слышишь гудение в небе. Здесь это называют "сафари на людей" - дроны используют, чтобы следить, преследовать и терроризировать жителей. У нас был момент, когда пришлось переждать, пока дрон пролетит над головой", - написала Джоли.
Актриса рассказала, что местные жители приспособились к жизни в условиях постоянной опасности - школы, клиники и детские сады переносят в подземные укрытия, а люди продолжают держаться несмотря ни на что.
"Это трудно видеть, но в то же время чрезвычайно вдохновляет. Многие говорили о психологическом бремени и страхе быть забытыми миром", - добавила звезда.
Джоли также призвала правительства мира действовать решительнее, чтобы остановить войну в Украине и других странах, где страдают гражданские.
"Трудно понять, как в мире с таким мощным потенциалом дипломатии гражданские в Украине, Судане, Гааге, Йемене и во многих других местах ежедневно страдают так, будто те, кто имеет власть, ничего не могут сделать, чтобы завершить эти конфликты и защитить всех гражданских одинаково. Меня восхищает невероятное мужество, преданность и профессионализм местных организаций и волонтеров. Если они могут найти в себе силы, то правительства должны сделать то же самое", - отметила актриса.
5 ноября в сети появилась информация, что актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли неожиданно приехала в Украину. По данным СМИ, она посетила Херсон, где побывала в нескольких медицинских учреждениях - в частности, в роддоме и детской больнице.
Сообщалось также, что во время ее визита представители ТЦК и СП задержали водителя актрисы, из-за чего Джоли якобы лично вмешалась в ситуацию.
Позже Анджелина Джоли прокомментировала свой приезд, отметив, что во время, когда правительства многих стран отворачиваются от защиты мирного населения, мужество и единство украинцев вызывают глубокое уважение.
Джоли также подчеркнула, что несмотря на разницу в контекстах, человеческий опыт похож - это вынужденное переселение, потери и борьба за сохранение достоинства.
"Дипломатия и защита гражданского населения не должны отходить на второй план в мире, где преобладает сила оружия и технологий", - отметила посол доброй воли ООН.
В то же время Politico сообщило, что Джоли пересекла украинскую границу пешком, не предупреждая заранее о своем визите.
Впоследствии в сети появились новые фото актрисы в Украине - под антидроновой сеткой в Херсоне и в Тернополе.
