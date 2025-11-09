Анджеліна Джолі вперше розповіла про свій візит в Україну

У новій публікації в Instagram, де за нею стежать майже 16 мільйонів людей, зірка поділилася враженнями від побаченого у Миколаєві та Херсоні.

"Цього тижня я відвідала Миколаїв і Херсон, щоб зустрітися з родинами, які живуть на передовій. Загроза дронами була постійна, важко бути там. Чуєш гудіння в небі. Тут це називають "сафарі на людей" - дрони використовують, щоб стежити, переслідувати й тероризувати мешканців. Ми мали момент, коли мусили перечекати, поки дрон пролетить над головою", - написала Джолі.

Акторка розповіла, що місцеві мешканці пристосувалися до життя в умовах постійної небезпеки - школи, клініки й дитячі садки переносять у підземні укриття, а люди продовжують триматися попри все.

"Це важко бачити, але водночас надзвичайно надихає. Багато хто говорив про психологічний тягар і страх бути забутими світом", - додала зірка.

Джолі також закликала уряди світу діяти рішучіше, щоб зупинити війну в Україні та інших країнах, де страждають цивільні.

"Важко зрозуміти, як у світі з таким потужним потенціалом дипломатії цивільні в Україні, Судані, Гаазі, Ємені та в багатьох інших місцях щодня страждають так, ніби ті, хто має владу, нічого не можуть зробити, щоб завершити ці конфлікти та захистити всіх цивільних однаково. Мене захоплює неймовірна мужність, відданість і професійність місцевих організацій та волонтерів. Якщо вони можуть знайти в собі сили, то уряди повинні зробити те саме", - наголосила акторка.