Анджеліна Джолі вперше розповіла про свій візит в Україну

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка нещодавно відвідала Україну, вперше вийшла на зв’язок після свого візиту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це вона написала в Instagram.
У новій публікації в Instagram, де за нею стежать майже 16 мільйонів людей, зірка поділилася враженнями від побаченого у Миколаєві та Херсоні.
"Цього тижня я відвідала Миколаїв і Херсон, щоб зустрітися з родинами, які живуть на передовій. Загроза дронами була постійна, важко бути там. Чуєш гудіння в небі. Тут це називають "сафарі на людей" - дрони використовують, щоб стежити, переслідувати й тероризувати мешканців. Ми мали момент, коли мусили перечекати, поки дрон пролетить над головою", - написала Джолі.
Акторка розповіла, що місцеві мешканці пристосувалися до життя в умовах постійної небезпеки - школи, клініки й дитячі садки переносять у підземні укриття, а люди продовжують триматися попри все.
"Це важко бачити, але водночас надзвичайно надихає. Багато хто говорив про психологічний тягар і страх бути забутими світом", - додала зірка.
Джолі також закликала уряди світу діяти рішучіше, щоб зупинити війну в Україні та інших країнах, де страждають цивільні.
"Важко зрозуміти, як у світі з таким потужним потенціалом дипломатії цивільні в Україні, Судані, Гаазі, Ємені та в багатьох інших місцях щодня страждають так, ніби ті, хто має владу, нічого не можуть зробити, щоб завершити ці конфлікти та захистити всіх цивільних однаково. Мене захоплює неймовірна мужність, відданість і професійність місцевих організацій та волонтерів. Якщо вони можуть знайти в собі сили, то уряди повинні зробити те саме", - наголосила акторка.
5 листопада у мережі з’явилася інформація, що акторка, режисерка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі неочікувано приїхала до України. За даними ЗМІ, вона відвідала Херсон, де побувала у кількох медичних закладах - зокрема, у пологовому будинку та дитячій лікарні.
Повідомлялося також, що під час її візиту представники ТЦК та СП затримали водія акторки, через що Джолі нібито особисто втрутилася в ситуацію.
Пізніше Анджеліна Джолі прокоментувала свій приїзд, зазначивши, що у час, коли уряди багатьох країн відвертаються від захисту мирного населення, мужність і єдність українців викликають глибоку повагу.
Джолі також підкреслила, що попри різницю у контекстах, людський досвід схожий - це вимушене переселення, втрати та боротьба за збереження гідності.
"Дипломатія та захист цивільного населення не повинні відходити на другий план у світі, де переважає сила зброї та технологій", - зазначила посол доброї волі ООН.
Водночас Politico повідомило, що Джолі перетнула український кордон пішки, не попереджаючи заздалегідь про свій візит.
Згодом у мережі з’явилися нові фото акторки в Україні - під антидроновою сіткою в Херсоні та в Тернополі.
