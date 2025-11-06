ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Вызывают глубокое уважение". Джоли поделилась впечатлениями от поездки в Украину

Четверг 06 ноября 2025 16:54
UA EN RU
"Вызывают глубокое уважение". Джоли поделилась впечатлениями от поездки в Украину Анджелина Джоли посетила Херсон и Николаев (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Оскароносная актриса, режиссер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли поделилась эмоциональными впечатлениями от своей недавней поездки в Николаев и Херсон. Звезда отметила мужество украинцев, которые ежедневно живут под угрозой, но не сдаются.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Legacy of War Foundation.

Что сказала Джоли о визите в Украину

5 ноября знаменитость ошарашила визитом в Херсон. Как выяснилось позже, она также побывала в Николаеве. Звезда была поражена силой людей, которые продолжают строить жизнь в условиях опасности.

"Жители Николаева и Херсона ежедневно живут в опасности, но они отказываются сдаваться", - отметила Джоли.

Она отметила, что во времена, когда правительства многих стран мира отворачиваются от защиты мирного населения, сила и поддержка украинцев вызывает уважение.

"После почти трех лет конфликта истощение ощутимо, но одновременно и решимость. Семьи стремятся к безопасности, миру и шансу отстроить свою жизнь", - заявила актриса.

&quot;Вызывают глубокое уважение&quot;. Джоли поделилась впечатлениями от поездки в УкраинуДжоли о визите в Украину (фото: instagram.com/legacyofwarfoundation)

Актриса также обратила внимание, что украинцы - не единственные, кто переживает последствия затяжной войны. Она вспомнила о Судане, Газе и Конго.

"Каждая ситуация имеет свою историю, но человеческий опыт похож: вынужденное переселение, потери и ежедневные усилия, чтобы сохранить достоинство. Дипломатия и защита гражданского населения не должны отходить на второй план в жестокой борьбе оружия и технологий", - добавила она.

Анджелина поблагодарила многие местные организации, с которыми ей удалось встретиться, а также фонд Legacy of War Foundation за поддержку на протяжении всего визита.

Что известно о визите Анджелины Джоли в Украину

Звезда внезапно приехала в Херсон с благотворительной миссией. Она побывала в местной больнице, где пообщалась с медиками и матерями, которые находятся в родильном отделении. Особое внимание уделила общению с детьми.

&quot;Вызывают глубокое уважение&quot;. Джоли поделилась впечатлениями от поездки в УкраинуАнджелина Джоли приехала в Украину (фото: t.me/mostks)

Актриса также получила символический подарок от начальника Херсонской МВА Ярослава Шанько.

Поездка Джоли не обошлась без приключений. Сеть взбудоражила история о якобы задержании "водителя" ее кортежа представителями ТЦК Николаевской области. Впоследствии инцидент с мужчиной, который сопровождал звезду, подтвердили. Там отметили, что все происходило в рамках закона.

Это не первый визит звезды в Украину. Она уже приезжала 30 апреля 2022 года во Львов, где пообщалась с беженцами, эвакуированными украинцами из Донецкой области, детьми и ранеными.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Анджелина Джоли Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Почти 2600 горняков под землей. РФ обесточила шахты на Днепропетровщине
Почти 2600 горняков под землей. РФ обесточила шахты на Днепропетровщине
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины