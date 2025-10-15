RU

Американско-украинский фонд восстановления заработал: Свириденко рассказала о первых проектах

Фото: министр финансов США Скотт Бессент и премьер Украины Юлия Свириденко (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Карина Левицкая

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работу. Сейчас формируется первый пул проектов в сферах критических минералов, энергетики и инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Премьер Украины встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом и поблагодарила его за поддержку продуктивного взаимодействия.

 

"Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работать. Остается еще несколько важных решений для полного функционирования фонда, но уже сегодня формируется первый "пайплайн" потенциальных проектов", - пояснила Свириденко.

По ее словам, сосредоточились на первоочередных проектах в:

  • критических минералах,
  • энергетике,
  • инфраструктуре.

Соглашение о недрах

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Уже 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.

А вот президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.

РБК-Украина писало, что американско-украинский инвестфонд начал наполняться деньгами.

Более того, мы сообщали, сколько инвестиций привлечет соглашение о недрах Украины с США.

