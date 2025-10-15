Американско-украинский фонд восстановления заработал: Свириденко рассказала о первых проектах

Премьер Украины встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом и поблагодарила его за поддержку продуктивного взаимодействия.

"Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работать. Остается еще несколько важных решений для полного функционирования фонда, но уже сегодня формируется первый "пайплайн" потенциальных проектов", - пояснила Свириденко.

По ее словам, сосредоточились на первоочередных проектах в: