Американско-украинский фонд восстановления заработал: Свириденко рассказала о первых проектах

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работу. Сейчас формируется первый пул проектов в сферах критических минералов, энергетики и инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Премьер Украины встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом и поблагодарила его за поддержку продуктивного взаимодействия.
"Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работать. Остается еще несколько важных решений для полного функционирования фонда, но уже сегодня формируется первый "пайплайн" потенциальных проектов", - пояснила Свириденко.
По ее словам, сосредоточились на первоочередных проектах в:
Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Уже 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.
А вот президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.
РБК-Украина писало, что американско-украинский инвестфонд начал наполняться деньгами.
Более того, мы сообщали, сколько инвестиций привлечет соглашение о недрах Украины с США.