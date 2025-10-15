UA

Американсько-український фонд відбудови запрацював: Свириденко розповіла про перші проекти

Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент та прем'єр України Юлія Свириденко (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Каріна Левицька

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже розпочав роботу. Наразі формується перший пул проєктів у сферах критичних мінералів, енергетики та інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Прем'єр України зустрілась з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та подякувала йому за підтримку продуктивної взаємодії. 

 

"Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати. Залишається ще кілька важливих рішень для повного функціонування фонду, але вже сьогодні формується перший "пайплайн" потенційних проєктів", - пояснила Свириденко.

За її словами, зосередилися на першочергових проєктах в:

  • критичних мінералах,
  • енергетиці,
  • інфраструктурі.

Угода про надра

Нагадаємо, 1 травня Україна і США підписали угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Вже 8 травня Верховна Рада ратифікувала міжурядову угоду.

А от президент України Володимир Зеленський підписав закон 12 травня, завершивши процес ратифікації.

РБК-Україна писало, що американсько-український інвестфонд почав наповнюватися грошима.

Ба більше, ми повідомляли, скільки інвестицій залучить угода про надра України з США.

Сполучені Штати АмерикиУкраїна