Американско-украинский инвестфонд начал наполняться деньгами

Украина, Среда 17 сентября 2025 15:30
Американско-украинский инвестфонд начал наполняться деньгами
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

В ближайшее время в американо-украинский инвестиционный фонд поступят первые взносы от обеих сторон на общую сумму 150 млн долларов. Вклад США и Украины будет в равном объеме - по 75 млн долларов.

Об этом журналистам сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев, передает корреспондент РБК-Украина

Как заявил Соболев, до конца года капитал Фонда может увеличиться до 200 млн долларов. В бюджете следующего года для пополнения Фонда предусмотрено до 1,9 млрд гривен.

"Мы ожидаем, что до конца года (2025 - ред.) в Фонде будет 200 млн долларов. Этого точно хватит, чтобы начать первые масштабные инвестиции", - сказал министр экономики.

Начало работы

Как заявила премьер-министр Юлия Свириденко, первые взносы в Фонд восстановления являются важным шагом, поскольку знаменуют официальное начало его операционной деятельности.

"Важно, что Украина берет на себя четкие обязательства и обеспечивает свой вклад на уровне с американской стороной. Это принципиальное решение - показать, что партнерство строится на равных, и что мы рассматриваем Фонд как совместный инструмент для восстановления и развития", - отметила она.

Наполнение Фонда со стороны Украины проведут за счет бюджетных средств, высвободившихся в результате пересмотра финансирования некоторых программ, уточнил Соболев.

До конца ноября планируется согласовать инвестиционные протоколы, что позволит Фонду непосредственно начать инвестиционную деятельность. "Мы надеемся что в следующем году будут первые инвестиции Фонда в сфере критических минералов, переработке и в энергетические проекты. Американцам очень интересны проекты по добыче газа", - отметил Соболев.

В правительстве считают, что работа Фонда будет, своего рода, маяком, для инвестиционной деятельности с другими партнерами Украины. "Американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в Украине. Вместе мы сильнее", - добавила Свириденко.

Соглашение с США

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского инвестиционного фонда. После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение. Президент Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.

Первые месторождения, которые могут стать стартовыми проектами для фонда, это Бирзуловский горно-обогатительный комбинат и Ликаревское месторождение.

