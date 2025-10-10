ua en ru
Стало известно, сколько инвестиций привлечет соглашение о недрах Украины с США

Украина, Пятница 10 октября 2025 14:19
Стало известно, сколько инвестиций привлечет соглашение о недрах Украины с США Иллюстративное фото: стало известно, сколько инвестиций привлечет соглашение о недрах (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

До конца следующего года американско-украинский инвестиционный фонд восстановления составит около 200 миллионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра экономики Украины Алексея Соболева во время часа вопросов к правительству в Раде.

"Мы знаем, что фонд где-то будет в размере 200 млн долларов до конца следующего года. Конечно, эти вложения будут растянуты во времени", - сказал Соболев.

По его словам, еще сотни миллионов долларов будут вложены в ближайшее время.

Это будет соответственно влиять на ВВП, но оценки давать рано. Увидим в течение нескольких лет, отметил Соболев.

Что известно о соглашении с США об ископаемых

Напомним, что в ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского Инвестиционного фонда восстановления с равным участием сторон.

Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, в основе документа - пять ключевых принципов:

  • Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.
  • Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.
  • Новые инвестиции, а не долги: никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.
  • Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати".
  • Соглашение не будет представлять преграды для получения Украиной членства в ЕС.

Соглашение о недрах

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 12 мая, завершив процесс ратификации.

Остальные соглашения будут иметь коммерческий характер и будут подписываться уже не правительством.

Соединенные Штаты Америки Украина Инвестиции в Украину
