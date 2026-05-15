ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Америка приходит в упадок, но "не в мою смену": Трамп о визите в Пекин

08:16 15.05.2026 Пт
3 мин
Трамп раскрыл детали своего разговора с Си Цзиньпином и рассказал о рекордных 18 триллионах инвестиций
aimg Филипп Бойко
Америка приходит в упадок, но "не в мою смену": Трамп о визите в Пекин Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент США Дональд Трамп поддержал слова лидера Китая Си Цзиньпина об упадке Соединенных Штатов, но связал это исключительно с действиями предыдущей администрации. По его мнению, за последние полтора года страна превратилась в самую мощную державу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.

Читайте также: Самолеты Boeing и видеокарты для ИИ: США заключили соглашения с Пекином

Американский лидер прокомментировал недавние высказывания главы КНР. Си Цзиньпин назвал США "приходящей в упадок нацией". Трамп считает такую оценку справедливой относительно прошлого периода. Он отметил катастрофические последствия политики демократов.

"Когда президент Си очень элегантно назвал Соединенные Штаты страной, которая, возможно, находится в упадке, он имел в виду огромный вред, который мы понесли в течение четырех лет Сонного Джо Байдена и администрации Байдена, и в этом смысле он был прав на 100%", - заявил Трамп.

Что не так делал Байден по мнению Трампа

Нынешний глава Белого дома подробно расписал проблемы, которые, по его словам, разрушали Америку. Он перечислил внутренние и внешние вызовы. Список оказался длинным.

Главные факторы упадка по версии Трампа:

  • Открытые границы и бесконтрольная миграция.
  • Высокие налоги для граждан и бизнеса.
  • Продвижение гендерной идеологии и участие трансгендеров в женском спорте.
  • Программы разнообразия, равенства и инклюзии (DEI).
  • Ужасные торговые соглашения и безудержная преступность.

За что себя похвалил Трамп

Трамп отмечает "невероятный взлет" при его втором президентстве. Он считает, что Си Цзиньпин видит эти изменения, ведь китайский лидер даже поздравил его с успехами.

"Президент Си не имел в виду тот невероятный взлет, который Соединенные Штаты продемонстрировали миру в течение 16 впечатляющих месяцев администрации Трампа", - подчеркнул президент.

Он выделил ключевые победы:

  • Рекордные показатели фондовых рынков.
  • Военные успехи и "разгром Ирана", который он обещает продолжить.
  • Лучший рынок труда в истории США.
  • Рекордные 18 триллионов долларов инвестиций от других стран.

Трамп добавил, что Америка снова стала "экономической мощью". По его мнению, сейчас США - "самая горячая нация" в мире.

В конце обращения Трамп подчеркнул, что хочет видеть отношения с Китаем "крепче и лучше, чем когда-либо". Трамп верит, что сильная Америка заставляет партнеров и конкурентов уважать Вашингтон.

В каком состоянии экономика США на самом деле

Американцы из-за высоких цен на бензин все больше критикуют Трампа и обвиняют республиканцев. Согласно соцопросам, гражданам США не понятна война в Иране, которая больно бьет по их кошелькам.

Также из-за необходимости экономить бюджет американцы массово переходят на секонд-хенд. Спрос в магазинах вырос в 9 раз.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ
После атаки дронов на Рязань вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата