Америка приходит в упадок, но "не в мою смену": Трамп о визите в Пекин
Президент США Дональд Трамп поддержал слова лидера Китая Си Цзиньпина об упадке Соединенных Штатов, но связал это исключительно с действиями предыдущей администрации. По его мнению, за последние полтора года страна превратилась в самую мощную державу мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.
Американский лидер прокомментировал недавние высказывания главы КНР. Си Цзиньпин назвал США "приходящей в упадок нацией". Трамп считает такую оценку справедливой относительно прошлого периода. Он отметил катастрофические последствия политики демократов.
"Когда президент Си очень элегантно назвал Соединенные Штаты страной, которая, возможно, находится в упадке, он имел в виду огромный вред, который мы понесли в течение четырех лет Сонного Джо Байдена и администрации Байдена, и в этом смысле он был прав на 100%", - заявил Трамп.
Что не так делал Байден по мнению Трампа
Нынешний глава Белого дома подробно расписал проблемы, которые, по его словам, разрушали Америку. Он перечислил внутренние и внешние вызовы. Список оказался длинным.
Главные факторы упадка по версии Трампа:
- Открытые границы и бесконтрольная миграция.
- Высокие налоги для граждан и бизнеса.
- Продвижение гендерной идеологии и участие трансгендеров в женском спорте.
- Программы разнообразия, равенства и инклюзии (DEI).
- Ужасные торговые соглашения и безудержная преступность.
За что себя похвалил Трамп
Трамп отмечает "невероятный взлет" при его втором президентстве. Он считает, что Си Цзиньпин видит эти изменения, ведь китайский лидер даже поздравил его с успехами.
"Президент Си не имел в виду тот невероятный взлет, который Соединенные Штаты продемонстрировали миру в течение 16 впечатляющих месяцев администрации Трампа", - подчеркнул президент.
Он выделил ключевые победы:
- Рекордные показатели фондовых рынков.
- Военные успехи и "разгром Ирана", который он обещает продолжить.
- Лучший рынок труда в истории США.
- Рекордные 18 триллионов долларов инвестиций от других стран.
Трамп добавил, что Америка снова стала "экономической мощью". По его мнению, сейчас США - "самая горячая нация" в мире.
В конце обращения Трамп подчеркнул, что хочет видеть отношения с Китаем "крепче и лучше, чем когда-либо". Трамп верит, что сильная Америка заставляет партнеров и конкурентов уважать Вашингтон.
В каком состоянии экономика США на самом деле
Американцы из-за высоких цен на бензин все больше критикуют Трампа и обвиняют республиканцев. Согласно соцопросам, гражданам США не понятна война в Иране, которая больно бьет по их кошелькам.
Также из-за необходимости экономить бюджет американцы массово переходят на секонд-хенд. Спрос в магазинах вырос в 9 раз.