Америка занепадає, але "не в мою зміну": Трамп про візит до Пекіна

08:16 15.05.2026 Пт
Трамп розкрив деталі своєї розмови з Сі Цзіньпіном та розповів про рекордні 18 трильйонів інвестицій
aimg Пилип Бойко
Америка занепадає, але "не в мою зміну": Трамп про візит до Пекіна Фото: Дональд Трамп та Сі Цзіньпін (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп підтримав слова лідера Китаю Сі Цзиньпіна про занепад Сполучених Штатів, але пов’язав це виключно з діями попередньої адміністрації. На його думку, за останні півтора року країна перетворилася на найпотужнішу державу світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Truth Social.

Американський лідер прокоментував нещодавні висловлювання глави КНР. Сі Цзіньпін назвав США "нацією, що занепадає". Трамп вважає таку оцінку справедливою щодо минулого періоду. Він наголосив на катастрофічних наслідках політики демократів.

"Коли президент Сі дуже елегантно назвав Сполучені Штати країною, яка, можливо, перебуває в занепаді, він мав на увазі величезну шкоду, якої ми зазнали протягом чотирьох років Сонного Джо Байдена та адміністрації Байдена, і в цьому сенсі він мав рацію на 100%", - заявив Трамп.

Що не так робив Байден на думку Трампа

Нинішній голова Білого дому детально розписав проблеми, які, за його словами, руйнували Америку. Він перелічив внутрішні та зовнішні виклики. Список виявився довгим.

Головні фактори занепаду за версією Трампа:

  • Відкриті кордони та безконтрольна міграція.
  • Високі податки для громадян та бізнесу.
  • Просування гендерної ідеології та участь трансгендерів у жіночому спорті.
  • Програми різноманітності, рівності та інклюзії (DEI).
  • Жахливі торгівельні угоди та нестримна злочинність.

За що себе похвалив Трамп

Трамп наголошує на "неймовірному злеті" при його другому президентстві. Він вважає, що Сі Цзіньпін бачить ці зміни, адже китайський лідер навіть привітав його з успіхами.

"Президент Сі не мав на увазі той неймовірний злет, який Сполучені Штати продемонстрували світові протягом 16 вражаючих місяців адміністрації Трампа", - підкреслив президент.

Він виділив ключові перемоги:

  • Рекордні показники фондових ринків.
  • Військові успіхи та "розгром Ірану", який він обіцяє продовжити.
  • Найкращий ринок праці в історії США.
  • Рекордні 18 трильйонів доларів інвестицій від інших країн.

Трамп додав, що Америка знову стала "економічною потугою". На його думку, зараз США - "найгарячіша нація" у світі.

Наприкінці звернення Трамп підкресли, що хоче бачити відносини з Китаєм "міцнішими та кращими, ніж будь-коли". Трамп вірить, що сильна Америка змушує партнерів та конкурентів поважати Вашингтон.

В якому стані економіка США насправді

Американці через високі ціни на бензин все більше критикують Трампа та звинувачують республіканців. Згідно із соцопитуваннями, громадянам США не зрозуміла війна в Ірані, яка боляче б'є по їхніх гаманцях.

Також через необхідність заощаджувати бюджет американці масово переходять на секонд-хенд. Попит в магазинах зріс у 9 разів.

Після атаки дронів на Рязань спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
