Американцы не понимают войну в Иране и критикуют Трампа за цены на АЗС, - соцопрос

05:38 12.05.2026 Вт
2 мин
Двое из трех американцев не знают, зачем Трамп начал войну и обвиняют в ценах на топливо республиканцев
aimg Филипп Бойко
Американцы не понимают войну в Иране и критикуют Трампа за цены на АЗС, - соцопрос Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Президенту США Дональду Трампу не удалось чётко объяснить нации, зачем США начали войну с Ираном. Большинство американцев остаются в неведении относительно истинных целей конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцопрос Reuters/Ipsos.

Согласно результатам опроса, двое из трех американцев считают, что президент не предоставил четких обоснований для вторжения. Около 66% респондентов, среди которых каждый третий республиканец и почти все демократы, заявили, что Трамп "четко не объяснил цели военного участия США в Иране". Это создает серьезный информационный вакуум в обществе.

Кроме того, экономические последствия войны стали ощутимыми для каждой семьи в США. Цены на бензин стремительно летят вверх и около 63% опрошенных признались, что их личное финансовое положение пострадало от повышения стоимости топлива.

Еще в середине марта о финансовых трудностях из-за топлива говорили 55% граждан, а сейчас этот показатель вырос на 8%.

Кто виноват и что делать

Избиратели уже нашли виновных в кризисе и всю ответственность возлагают на власть. Три четверти американцев убеждены, что администрация Трампа несет значительную ответственность за ценники на АЗС.

Политический удар пришелся на Республиканскую партию. Опрос показал следующие результаты относительно виновников:

  • 65% респондентов обвиняют республиканцев;
  • 27% возлагают вину на демократов.

И если с вопросом "кто виноват", похоже в социуме определились, то на вопрос "что делать" могут дать ответ выборы в Конгресс в ноябре этого года. Reuters акцентирует, что результаты опроса - это тревожный сигнал для соратников президента. Республиканцам придется защищать свое большинство в очень сложных условиях.

Какова экономическая ситуация в других странах на фоне нефтяного кризиса

Кризис из-за Ормуза ощущается и в Украине. В течение года следует ожидать роста цен на продукты питания. Причем, он может произойти в два этапа.

В Индии премьер Моди призвал сограждан экономить топливо и работать из дома. Также чиновник просит индийцев не покупать золото и не ездить в туры за границу, чтобы оставлять деньги в стране.

В Европе подорожание нефти тоже бьет по кошелькам в виде роста инфляции. Больше всего пострадали Германия и Испания, где уровень инфляции взлетел до многолетних максимумов.

