Американцы массово переходят на секонд-хенд: спрос вырос в 9 раз

Жители США массово переходят на подержанную одежду и это становится новым стандартом для многих из них. А молодежь даже превратила "секонды" в выгодный бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал The Independent .

В свежем отчете Института Банка Америки (Bank of America Institute) говорится, что теперь американцы не просто покупают подержанное. Они тратят меньше денег на каждую отдельную вещь.

Аналитики банка исследовали данные кредитных и дебетовых карт. В отчете указано:

"Количество транзакций с одеждой секонд-хенд на одно домохозяйство выросло в девять раз быстрее, чем расходы на секонд-хенд в марте, однако потребители всех групп доходов тратят меньше на каждую покупку с апреля 2025 года".

Ранее секонд-хенд был лишь развлечением для соцсетей. Видео с подержанными находками заполонили TikTok. Теперь это суровая необходимость и люди пытаются сэкономить свой бюджет.

Молодежь превратила секонд-хенд в выгодный бизнес. Для них это не только "про экологию", но и "про деньги". Поколение молодых владельцев "секондов" сейчас составляет 41%, а в прошлом году этот показатель был меньше - 37%.

Общее количество клиентов Bank of America, которые продают вещи, выросло на 16%. Люди ищут любой способ заработать. Старый гардероб становится источником дохода и это помогает выживать в условиях постоянного роста стоимости жизни.

Война и инфляция: цена за одежду растет

Розничные торговцы страдают от таможенных тарифов. Потребители - от пустых кошельков, говорится в материале.

Главный удар наносила инфляция, которая резко подскочила в марте. Причина - цены на энергоносители из-за войны США и Израиля против Ирана.

Индекс потребительских цен в марте вырос на 0,9%, а общая стоимость товаров и услуг поднялась на 3,3% за год.

Жизнь от зарплаты до зарплаты

Почти четверть американских семей не имеют сбережений. Они живут от зарплаты до зарплаты и это данные за ноябрь 2025 года. Количество людей без финансовой "подушки" в Штатах продолжает расти.

Только 64% американцев верят, что им хватит денег на пенсии. Секонд-хенд стал для многих единственным способом чувствовать себя хоть как-то комфортно, заключает The Independent.