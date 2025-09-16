Альянс между Россией и Китаем: Ишингер объясняет - это миф или реальность

Председатель Мюнхенской конференции не считает, что альянс между Китаем и Россией уже создан, несмотря на недавнюю встречу в Пекине российского диктатора Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

"Картинки были тревожными, да. И очень теплые слова, которыми они обменялись, как говорится, вызывают обеспокоенность. Но я думаю, что это сильное преувеличение - рассматривать Индию, Китай, Россию плюс Северную Корею, плюс кого-то еще как зарождающийся альянс", - объясняет Ишингер.

Он подчеркивает, что реальные процессы сложнее эффектных фотографий. Он обращает внимание на существующие конфликты - пограничный спор между Индией и Китаем далек от решения, а старшее поколение китайской элиты помнит угрозы ядерным ударом со стороны Советского Союза в 1969 году на реке Уссури.

"Есть подспудные течения недоверия, и поэтому я не думаю, что мы должны рассматривать фотографии этих лидеров как показатель: "Вау, это новый альянс!" Это тревожно, потому что это, конечно, выражение готовности строить систему, которая больше не основана на западной системе международных правил. Поэтому мы должны рассматривать это как вызов", - подчеркивает председатель Мюнхенской конференции.

Вызов для международной системы

По словам Ишингера, стратегия ответа должна включать усиление сотрудничества с Индией. США допустили ошибку, введя высокие тарифы против Индии, которая в последние годы пыталась стать стратегическим партнером вместе с Австралией и Южной Кореей.

"Правильная стратегия противодействия образу зарождающегося альянса - это работать с Индией. Кстати, также работать и с Китаем. Китай - не наш враг", - отмечает он.

Ишингер напоминает, что Китай не признал аннексию Крыма и четырех областей Украины в соответствии с международным правом.

"Другими словами, они заявили, что российский закон, который Дума приняла об аннексии украинских областей, для них не имеет значения. И я думаю, мы должны говорить с китайцами об этом", - отмечает он.

Если Китай говорит: "Мы хотим поддерживать устав ООН, мы хотим поддерживать международное право" - прекрасно, большое спасибо. Спасибо за то, что вы не признали Крым, но какие наши следующие шаги?", - Ишингер о необходимости диалога с Китаем.

Он отмечает, что такой разговор должен происходить не только европейскими странами, но и США.

"У меня нет иллюзий. Я не думаю, что это будет легко, но видеть в Китае исключительно соперника и противника - это, вероятно, не лучший рецепт", - резюмировал Ишингер