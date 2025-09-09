ua en ru
Путин ударом по Кабмину начал новый этап войны против Украины, - The Times

Россия, Вторник 09 сентября 2025 05:43
Путин ударом по Кабмину начал новый этап войны против Украины, - The Times Фото: последствия удара по зданию Кабмина (facebook.com/kmathernova)
Автор: Марина Балабан

После возвращения из Пекина российский диктатор Владимир Путин начинает новый этап войны против Украины. Подтверждением может быть атака на Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Как пишет издание, уверенность Путина могла резко возрасти после встречи с Си Цзиньпином в Пекине, где они обсуждали перспективы сотрудничества.

Подтверждением этого стала воздушная атака на Киев, которая вошла в перечень самых масштабных с начала войны.

Во время одной из последних атак было поражено правительственное здание в Киеве. Это произошло впервые за более чем три года полномасштабной войны. Сторонники "жесткой линии" в России давно призывали атаковать центры принятия решений" в Украине.

The Times также пишет, что Пекин стал важной площадкой для дипломатических маневров Путина. Он заявил о "беспрецедентно высоком уровне" отношений с Китаем.

К тому же на параде в Пекине Путин сидел справа от Си Цзиньпина. За парадом, приуроченным к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне, они наблюдали вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это был первый случай со времен Холодной войны, когда лидеры этих трех стран собрались вместе.

СМИ отмечает, что, в отличие от КНДР, Китай не отправлял своих военных на войну против Украины. Но Пекин поддержал Москву дипломатически и избегает западных санкций. А на прошлой неделе в Кремле заявили о предварительной договоренности с КНР по строительству газопровода "Сила Сибири-2".

Как сообщалось ранее, 1 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Владимир Путин заявил, что война против Украины началась не из-за нападения России. Она будет продолжаться до "устранения первопричин".

По его словам, "вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что представляет прямую угрозу безопасности России".

Путин также рассказал историю о том, что "в результате "государственного переворота на Украине" в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в Североатлантический блок, в НАТО".

Вместе с этим в итоговом заявлении саммита ШОС не было ни одного упоминания российской войны против Украины. Как заявил впоследствии украинский МИД, Кремлю не удалось навязать странам-членам ШОС свою позицию относительно войны против Украины.

Российская Федерация Китай
