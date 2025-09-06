ua en ru
Китай заставил Reuters удалить видео диалога Путина и Си Цзиньпина: о чем шла речь

Китай, Суббота 06 сентября 2025 17:39
Китай заставил Reuters удалить видео диалога Путина и Си Цзиньпина: о чем шла речь Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Государственное телевидение Китая отозвало законное разрешение на использование материала, в котором российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсуждали долголетие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство Reuters News отозвало четырехминутное видео, содержащее диалог между Путиным и президентом Китая, на котором обсуждалась возможность того, что люди могут жить до 150 лет.

Видеозапись включала обмен репликами в открытом микрофоне во время военного парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, была лицензирована государственной телевизионной сетью Китая, Центральным телевидением Китая (CCTV).

Агентство Reuters смонтировало эти клипы в четырехминутное видео и распространило их среди более 1000 глобальных медиа-клиентов, включая крупных международных новостных вещателей и телевизионные станции по всему миру.

Другие информационные агентства, имеющие лицензию CCTV, также распространили монтаж отснятого материала.

Однако уже в пятницу агентство Reuters удалило видео со своего вебсайта и выдало своим клиентам приказ о его "уничтожении" после получения письменного запроса от юриста CCTV.

В письме говорится, что информационное агентство превысило условия соглашения об использовании. В письме также критикуется "редакционная обработка этого материала", примененная агентством Reuters, но подробности не уточняются.

В своем заявлении агентство Reuters заявило, что отозвало видео, поскольку больше не имеет законного разрешения на публикацию этого материала, защищенного авторским правом.

Примечательно, что само видео и история разговора между Си и Путиным были широко распространены телерадиокомпаниями и в социальных сетях по всему миру.

Диктаторы хотят жить вечно?

Заметим, что на военном параде в Пекине Путин и Си Цзиньпин, обсудили вопросы человеческого долголетия. Рядом с ними находился и 41-летний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Разговор, записанный на открытый микрофон и транслируемый китайскими государственными СМИ, касался современных медицинских технологий и перспектив продления жизни.

"В прошлом люди редко доживали до 70 лет. Но сегодня говорят, что в 70 лет ты все еще ребенок", - отметил Си.

Путин ответил. что люди могут продолжать получать трансплантацию органов. Он также добавил, что современные медицинские разработки, в частности хирургия замены органов, могут иметь "социальные, политические и экономические последствия", которые "позволяют человечеству надеяться на значительное увеличение продолжительности жизни".

О возможности чрезвычайно долгой жизни говорил и Си Цзиньпин.

"Некоторые прогнозируют, что в этом веке люди могут жить до 150 лет", - указал он.

Что интереснее после того, как этот разговор попал в сеть в Китае запретили искать информацию о жизни до 150 лет.

Китай Си Цзиньпинь
