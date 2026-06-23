"Альфе" СБУ - 32 года: как легендарные воины уничтожают технику РФ и объекты в тылу врага

Сегодня, 23 июня 2026 года, легендарный Центр специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины отмечает 32-ю годовщину со дня своего создания.

Подробнее о боевых достижениях ЦСО "Альфа" СБУ и как можно присоединиться к подразделению, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Юбилей : 23 июня 2026 года ЦСО "Альфа" СБУ исполняется 32 года.

: 23 июня 2026 года ЦСО "Альфа" СБУ исполняется 32 года. Рейтинг : подразделение стабильно входит в топ-3 по результативности уничтожения живой силы врага и российской техники с помощью БПЛА.

: подразделение стабильно входит в топ-3 по результативности уничтожения живой силы врага и российской техники с помощью БПЛА. Впечатляющая статистика : на счету ЦСО "Альфа" почти 1 900 уничтоженных танков, тысячи единиц другой техники и до 20% всех потерь вражеской пехоты.

: на счету ЦСО "Альфа" почти 1 900 уничтоженных танков, тысячи единиц другой техники и до 20% всех потерь вражеской пехоты. Удары по тылам : спецназовцы успешно выполняют "дипстрайки" на тысячи километров, поражая стратегические НПЗ, газовые терминалы и авиацию врага.

: спецназовцы успешно выполняют "дипстрайки" на тысячи километров, поражая стратегические НПЗ, газовые терминалы и авиацию врага. Рекрутинг: "Альфа" продолжает набор новых бойцов - подать анкету можно через официальный сайт alfa.ssu.gov.ua.

Чем известен ЦСО "Альфа" СБУ

Центр специальных операций "А" СБУ, более известный как "Альфа", был создан 23 июня 1994 года как элитное антитеррористическое подразделение.

Сегодня это - одно из самых результативных подразделений Сил обороны Украины.

Оно стабильно входит в топ-3 лидеров рейтинга по уничтожению живой силы врага и российской техники с помощью БПЛА.

А в течение последних трех месяцев - возглавляет этот рейтинг.

Бойцы подразделения, по словам и.о. главы СБУ генерал-майора Евгения Хмары, наносят захватчикам ощутимые потери:

как непосредственно на линии боевого столкновения;

так и в глубоком тылу противника.

"У россиян регулярно пылает "бавовна", а на линии боевого столкновения - неуклонно уменьшается количество живых оккупантов и ежедневно горит их поврежденная техника", - констатировал он.

Хмара уточнил, что "на счету подразделения - до 20% всех потерь вражеской пехоты".

За вклад в борьбу с агрессором во время полномасштабного вторжения:

25 бойцов ЦСО - награждены званием Героя Украины;

еще более 1000 бойцов - удостоены другими государственными наградами.

Бойцы ЦСО "Альфа" могут защищать Украину по-разному (фото: alfa.ssu.gov.ua)

Сколько вражеской техники поразили бойцы "Альфы"

Спецназовцы ЦСО выполняют боевые задания на самых сложных направлениях и на всех уровнях - тактическом, оперативном и стратегическом.

Среди техники рашистов, которую поразили бойцы ЦСО "А" СБУ (с начала полномасштабного вторжения, по состоянию на июнь 2026 года):

1 896 танков;

3 458 ББМ (боевых бронированных машин);

344 РСЗО (реактивных систем залпового огня);

3 952 артиллерийские системы;

649 систем ПВО (противовоздушной обороны);

540 систем РЭБ / РЭР (радиоэлектронной борьбы / радиоэлектронной разведки);

23 517 БПЛА / НРК (беспилотных летательных аппаратов / наземных роботизированных комплексов).

Как "Альфа" уничтожает стратегические объекты врага

Военнослужащие "Альфы" СБУ, помимо прочего:

наносят систематические удары по российскому тылу;

поражают цели за тысячи километров от границ Украины.

Так, недавно воины ЦСО вместе с другими Силами обороны нанесли успешный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.

Это предприятие обеспечивает значительную часть рынка топлива столицы РФ, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.

"Альфа" поразила также ряд других стратегических объектов врага:

Кроме того, операторы ЦСО управляли дронами во время легендарной спецоперации "Паутина".

В результате был поражен 41 самолет (среди которых Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и А-50). В целом сумма нанесенного ущерба превышает 7 млрд долларов.

Как присоединиться к ЦСО "Альфа" СБУ

Сегодня ЦСО "Альфа" СБУ:

продолжает выполнять боевые задачи в режиме 24/7;

готовит новые спецоперации против врага.

Подразделение также укрепляет свои возможности и проводит набор рекрутов, в том числе среди гражданских кандидатов.

Они смогут присоединиться к команде спецназовцев после:

соответствующего отбора;

профессиональной подготовки.

Подать анкету можно онлайн через официальный сайт ЦСО "Альфа" СБУ - alfa.ssu.gov.ua.