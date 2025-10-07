Активный циклон "атакует" Украину: где завтра будут дожди и штормовые порывы ветра

Погода в Украине в среду, 8 октября, будет достаточно контрастной. На нее будет влиять активный южный циклон и деятельность атмосферных фронтов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В среду в Украине - дожди, сильный ветер, контрастная температура воздуха", - рассказала Диденко.
Согласно ее информации, практически везде будет влажная облачная погода. Это объясняется:
"Наиболее интенсивными дожди предполагаются в южной части. Внимание! Включая Одесскую область", - подчеркнула эксперт.
Между тем на востоке Украины (а во второй половине дня - и на западе Украины) существенные осадки завтра маловероятны.
Сильный ветер - до штормовых порывов - ожидается, согласно информации Диденко:
На севере - "местами порывистый". На западе он должен быть "легче, умеренный".
Направление ветра при этом восточное или же северо-восточное.
Эксперт сообщила, что в Украине завтра вероятны также температурные контрасты:
В Полтавской и Черкасской областях, а также в Кропивницком с районами прогнозируют +12+15°C.
На севере +13+16°C, а на юге +16+20°C (в Одесской области +14°C).
В Киеве 8 октября ожидается облачная влажная погода, местами - дождь. В течение дня - до +15 градусов по Цельсию.
Напомним, ранее синоптики Украинского гидрометеорологического центра предупредили жителей и гостей Одесской области об опасных и стихийных метеорологических явлениях в ближайшие дни.
