Активный циклон "атакует" Украину: где завтра будут дожди и штормовые порывы ветра

Где в Украине завтра будут дожди

"В среду в Украине - дожди, сильный ветер, контрастная температура воздуха", - рассказала Диденко.

Согласно ее информации, практически везде будет влажная облачная погода. Это объясняется:

активным южным циклоном с центром над Крымом;

деятельностью атмосферных фронтов.

"Наиболее интенсивными дожди предполагаются в южной части. Внимание! Включая Одесскую область", - подчеркнула эксперт.

Между тем на востоке Украины (а во второй половине дня - и на западе Украины) существенные осадки завтра маловероятны.

Деятельность атмосферных фронтов 8 октября (карта: facebook.com/tala.didenko)

Где ждать сильного ветра или его порывов

Сильный ветер - до штормовых порывов - ожидается, согласно информации Диденко:

на юге;

на востоке;

в центре Украины.

На севере - "местами порывистый". На западе он должен быть "легче, умеренный".

Направление ветра при этом восточное или же северо-восточное.

Температурные контрасты 8 октября

Эксперт сообщила, что в Украине завтра вероятны также температурные контрасты:

на западе днем ожидается +9+12 градусов по Цельсию;

на востоке и юго-востоке +15+20 градусов выше нуля.

в центре - от винницких +12 до днепровских +19 градусов тепла.

В Полтавской и Черкасской областях, а также в Кропивницком с районами прогнозируют +12+15°C.

На севере +13+16°C, а на юге +16+20°C (в Одесской области +14°C).

В Киеве 8 октября ожидается облачная влажная погода, местами - дождь. В течение дня - до +15 градусов по Цельсию.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)