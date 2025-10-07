Активний циклон "атакує" Україну: де завтра будуть дощі та штормові пориви вітру

Погода в Україні в середу, 8 жовтня, буде достатньо контрастною. На неї впливатиме активний південний циклон і діяльність атмосферних фронтів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"У середу в Україні - дощі, сильний вітер, контрастна температура повітря", - розповіла Діденко.
Згідно з її інформацією, практично скрізь буде волога хмарна погода. Це пояснюється:
"Найбільш інтенсивними дощі передбачаються у південній частині. Увага! Включно з Одещиною", - наголосила експерт.
Тим часом на сході України (а в другій половині дня - і на заході України) істотні опади завтра малоймовірні.
Сильний вітер - до штормових поривів - очікується, згідно з інформацією Діденко:
На півночі - "місцями рвучкий". На заході він має бути "легше, помірний".
Напрямок вітру при цьому східний, або ж північно-східний.
Експерт повідомила, що в Україні завтра ймовірні також температурні контрасти:
У Полтавській і Черкаській областях, а також у Кропивницькому з районами прогнозують +12+15°C.
На півночі +13+16°C, а на півдні +16+20°C (в Одеській області +14°C).
У Києві 8 жовтня очікується хмарна волога погода, місцями - дощ. Впродовж дня - до +15 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, раніше синоптики Українського гідрометеорологічного центру попередили мешканців і гостей Одеської області про небезпечні та стихійні метеорологічні явища найближчими днями.
