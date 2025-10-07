UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Активний циклон "атакує" Україну: де завтра будуть дощі та штормові пориви вітру

На завтра в Україні прогнозують контрастну погоду (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Погода в Україні в середу, 8 жовтня, буде достатньо контрастною. На неї впливатиме активний південний циклон і діяльність атмосферних фронтів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні завтра будуть дощі

"У середу в Україні - дощі, сильний вітер, контрастна температура повітря", - розповіла Діденко.

Згідно з її інформацією, практично скрізь буде волога хмарна погода. Це пояснюється:

  • активним південним циклоном із центром над Кримом;
  • діяльністю атмосферних фронтів.

"Найбільш інтенсивними дощі передбачаються у південній частині. Увага! Включно з Одещиною", - наголосила експерт.

Тим часом на сході України (а в другій половині дня - і на заході України) істотні опади завтра малоймовірні.

Діяльність атмосферних фронтів 8 жовтня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Де чекати сильного вітру чи його поривів

Сильний вітер - до штормових поривів - очікується, згідно з інформацією Діденко:

  • на півдні;
  • на сході;
  • у центрі України.

На півночі - "місцями рвучкий". На заході він має бути "легше, помірний".

Напрямок вітру при цьому східний, або ж північно-східний.

Температурні контрасти 8 жовтня

Експерт повідомила, що в Україні завтра ймовірні також температурні контрасти:

  • на заході вдень очікується +9+12 градусів за Цельсієм;
  • на сході та південному сході +15+20 градусів вище нуля.
  • у центрі - від вінницьких +12 до дніпровських +19 градусів тепла.

У Полтавській і Черкаській областях, а також у Кропивницькому з районами прогнозують +12+15°C.

На півночі +13+16°C, а на півдні +16+20°C (в Одеській області +14°C).

У Києві 8 жовтня очікується хмарна волога погода, місцями - дощ. Впродовж дня - до +15 градусів за Цельсієм.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше синоптики Українського гідрометеорологічного центру попередили мешканців і гостей Одеської області про небезпечні та стихійні метеорологічні явища найближчими днями.

Тим часом ми пояснювали, як на українських метеостанціях визначають тривалість сонячного сяйва - "записують" сонце.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

