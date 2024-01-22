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Агента ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы. Он сдавал россиянам позиции самолетов ВСУ

Днепропетровская область, Понедельник 22 января 2024 17:11
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Агента ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы. Он сдавал россиянам позиции самолетов ВСУ Архивное фото: Агента ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Днепропетровской области помогал ФСБ России и сдавал позиции украинской боевой авиации. За это его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Российским агентом оказался 44-летний житель Синельниковского района. В июле 2022 года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

В поле зрения оккупантов местный житель попал из-за своих антиукраинских постов на прокремлевских Telegram-каналах.

Дальнейшую коммуникацию с агрессором поддерживал через анонимный чат в популярном мессенджере.

Какую информацию он передавал России

Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов ВСУ и пытался установить их классификацию и расположение аэродромов.

"Также фигурант "охотился" за локациями логистических путей, по которым осуществляют поставки оружия и боеприпасов на фронт. Чтобы следить за перемещением военной техники Сил обороны, злоумышленник обустроил "наблюдательный пункт" в окне собственной квартиры на пятом этаже", - говорится в сообщении.

Агента ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы. Он сдавал россиянам позиции самолетов ВСУ

Фото: Предатель (facebook.com/SecurSerUkraine)

За каждое выполненное задание российская спецслужба перечисляла на банковскую карточку своего агента денежное "вознаграждение".

Суд признал его виновным

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в результате спецоперации на территории региона в мае 2023 года.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Приговоры для коллаборантов и предателей

Недавно сообщалось, что житель Измаила добровольно согласился работать в Российскую Федерацию и сдавать спецслужбам информацию о стратегических объектах в Украине. Его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Также чиновницу из Волчанска (Харьковская область) приговорили к пяти годам тюрьмы. Она сотрудничала с россиянами во время оккупации города.

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