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Передавал данные о портах в Измаиле. В Украине приговорили к 15 годам мужчину, работавшего на РФ

Среда 17 января 2024 17:08
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Передавал данные о портах в Измаиле. В Украине приговорили к 15 годам мужчину, работавшего на РФ Иллюстративное фото: в Украине приговорили к 15 годам мужчину, работавшего на РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Житель Измаила добровольно согласился работать на Российскую Федерацию и сдавать спецслужбам информацию о стратегических объектах в Украине. Его приговорили к 15 годам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в конце 2022 года мужчина передавал российским спецслужбам данные о расположении объектов критической инфраструктуры и подразделений сил обороны в городе Измаил.

Среди данных были координаты электроподстанций и места базирования украинских блокпостов поблизости, их фортификационное оснащение, вооружение и количество личного состава.

Кроме того, предатель собирал и передавал информацию о деятельности судоремонтного завода. Он наблюдал за движением судов в местный порт и разновидностями перемещаемых ими грузов.

Он был задержан в январе 2023 года. В ходе обыска изъяли мобильный телефон с поличным. Выяснилось, что мужчина осознавал, что собранная им информация может быть использована Россией для обстрелов.

Обстрелы портовой инфраструктуры Одесской области

Российские войска летом 2023 интенсивно атаковали юг Украины, после выхода из "зернового соглашения" уничтожая портовую инфраструктуру и склады с зерном.

Так, 2 августа в результате очередной атаки были повреждены порты и элеватор, возникли пожары на юге Одесской области.

В ночь на 24 июля оккупанты ударили "Шахедами" по Дунайским портам в Одесской области.

В результате атаки в порту "Рени" были разрушены три склада с зерном. Кроме этого пострадали семь человек.

Детальнее об атаке на порт, который находится у границы с Румынией, - читайте в материале РБК-Украина.

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Офис Генпрокурора
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