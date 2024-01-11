Чиновницу из Волчанска отправили в тюрьму за коллаборационизм: чем она "помогала" РФ
Чиновницу из Волчанска (Харьковская область) приговорили к пяти годам тюрьмы. Она сотрудничала с россиянами во время оккупации города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Детали дела
В июле 2022 года бывшая чиновница Волчанского городского совета добровольно пошла на сотрудничество с врагом во время оккупации города.
Она заняла должность "начальника управления жилищно-коммунального хозяйства" так называемой "Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области".
Чем занималась чиновница
Коллаборантка выполняла ряд "обязанностей", в частности:
- готовила распоряжение о предоставлении людям служебного жилого помещения с выдачей ордера на вселение;
- входила в состав оперативного штаба по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Волчанского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов;
- разрабатывала план управления жилищно-коммунального хозяйства военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области на август 2022 года;
- разрабатывала положение об отделе и должностные инструкции специалистов отдела, готовила и утверждала "Табель учета рабочего времени Управления ЖКХ".
Фото: Предательница (facebook.com/prokuraturakharkiv)
"За работу на врага "начальница" получала заработную плату в российских рублях", - говорится в заявлении.
Суд отправил женщину в тюрьму
Суд признал виновной 57-летнюю женщину по факту коллаборационной деятельности. Женщина полностью признала свою вину и искренне раскаялась.
Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления и органах, предоставляющих публичные услуги, сроком на 10 лет.
Приговоры для предателей и оккупантов
Командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.
Также предателя из Крыма приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в составе армии РФ воевал в Запорожской области.
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