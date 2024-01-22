Агента ФСБ засудили до 15 років в'язниці. Він здавав росіянам позиції літаків ЗСУ

Мешканець Дніпропетровської області допомагав ФСБ Росії і здавав позиції українській бойовій авіації. За це його засудили до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

Російським агентом виявився 44-річний житель Синельниківського району. У липні 2022 року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ.

У поле зору окупантів місцевий житель потрапив через свої антиукраїнські пости на прокремлівських Telegram-каналах.

Подальшу комунікацію з агресором підтримував через анонімний чат у популярному месенджері.

Яку інформацію він передавав Росії

Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків ЗСУ та намагався встановити їхню класифікацію і розташування аеродромів.

"Також фігурант "полював" за локаціями логістичних шляхів, якими здійснюють постачання зброї та боєприпасів на фронт. Щоб стежити за переміщенням військової техніки Сил оборони, зловмисник облаштував "спостережний пункт" у вікні власної квартири на п'ятому поверсі", - йдеться в повідомленні.

Фото: Зрадник (facebook.com/SecurSerUkraine)

За кожне виконане завдання російська спецслужба перераховувала на банківську картку свого агента грошову "винагороду".

Суд визнав його винним

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника в результаті спецоперації на території регіону в травні 2023 року.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Вироки для колаборантів і зрадників

Нещодавно повідомлялося, що житель Ізмаїла добровільно погодився працювати на Російську Федерацію і здавати спецслужбам інформацію про стратегічні об'єкти в Україні. Його засудили до 15 років тюрми.

Також чиновницю з Вовчанська (Харківська область) засудили до п'яти років в'язниці. Вона співпрацювала з росіянами під час окупації міста.