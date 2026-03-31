Аэропорт Палм-Бич во Флориде переименуют в честь Трампа

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал в понедельник закон о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Clash Report.
Как поясняется, решение переименовать аэропорт в честь Трампа было принято после того, как в 2025 году штат Флорида одобрил план по передаче участка земли в центре Майами под строительство президентской библиотеки Трампа.
Теперь, как ожидается, если будет утверждение Федерального управления гражданской авиации (FAA) и будет заключено соответствующее соглашение с местными властями, то объект будет называться "Международной аэропорт имени президента Дональда Трампа".
На данный момент это последний объект из ряда зданий, учреждений, правительственных программ, военных кораблей и денежных средств, носящих имя президента США.
Напомним, что после возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп переименовал в свою честь уже далеко не один объект.
Например, в январе Трамп торжественно отметил переименование дороги в честь себя рядом со своим частным клубом в Палм-Бич.
Чуть раньше, в декабре 2025 года, институт мира США тоже был официально переименован в честь Трампа на фоне переговоров по мирной сделке для Украины.
К слову, на днях Трамп вовремя выступления на инвестиционном форуме в Майами допустил возможность переименования Ормузского пролива в свою честь.