Аэропорт Палм-Бич во Флориде переименуют в честь Трампа

02:20 31.03.2026 Вт
2 мин
Решение еще не окончательное
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал в понедельник закон о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа.

Как поясняется, решение переименовать аэропорт в честь Трампа было принято после того, как в 2025 году штат Флорида одобрил план по передаче участка земли в центре Майами под строительство президентской библиотеки Трампа.

Теперь, как ожидается, если будет утверждение Федерального управления гражданской авиации (FAA) и будет заключено соответствующее соглашение с местными властями, то объект будет называться "Международной аэропорт имени президента Дональда Трампа".

На данный момент это последний объект из ряда зданий, учреждений, правительственных программ, военных кораблей и денежных средств, носящих имя президента США.

Переименования в честь Трампа

Напомним, что после возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп переименовал в свою честь уже далеко не один объект.

Например, в январе Трамп торжественно отметил переименование дороги в честь себя рядом со своим частным клубом в Палм-Бич.

Чуть раньше, в декабре 2025 года, институт мира США тоже был официально переименован в честь Трампа на фоне переговоров по мирной сделке для Украины.

К слову, на днях Трамп вовремя выступления на инвестиционном форуме в Майами допустил возможность переименования Ормузского пролива в свою честь.

