Аэропорт Палм-Бич во Флориде переименуют в честь Трампа

Как поясняется, решение переименовать аэропорт в честь Трампа было принято после того, как в 2025 году штат Флорида одобрил план по передаче участка земли в центре Майами под строительство президентской библиотеки Трампа.

Теперь, как ожидается, если будет утверждение Федерального управления гражданской авиации (FAA) и будет заключено соответствующее соглашение с местными властями, то объект будет называться "Международной аэропорт имени президента Дональда Трампа".

На данный момент это последний объект из ряда зданий, учреждений, правительственных программ, военных кораблей и денежных средств, носящих имя президента США.