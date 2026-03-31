Аеропорт Палм-Біч у Флориді перейменують на честь Трампа

02:20 31.03.2026 Вт
2 хв
Рішення ще не остаточне
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Губернатор Флориди Рон Десантіс підписав у понеділок закон про перейменування міжнародного аеропорту Палм-Біч на честь президента США Дональда Трампа.

Як пояснюється, рішення перейменувати аеропорт на честь Трампа було ухвалено після того, як у 2025 році штат Флорида схвалив план із передання ділянки землі в центрі Маямі під будівництво президентської бібліотеки Трампа.

Тепер, як очікується, якщо буде затвердження Федерального управління цивільної авіації (FAA) і буде укладено відповідну угоду з місцевою владою, то об'єкт називатиметься "Міжнародний аеропорт імені президента Дональда Трампа".

Наразі це останній об'єкт із низки будівель, установ, урядових програм, військових кораблів і грошових коштів, що носять ім'я президента США.

Перейменування на честь Трампа

Нагадаємо, що після повернення в Білий дім президент США Дональд Трамп перейменував на свою честь уже далеко не один об'єкт.

Наприклад, у січні Трамп урочисто відзначив перейменування дороги на честь себе поруч зі своїм приватним клубом у Палм-Біч.

Трохи раніше, у грудні 2025 року, інститут миру США теж було офіційно перейменовано на честь Трампа на тлі переговорів щодо мирної угоди для України.

До слова, днями Трамп під час виступу на інвестиційному форумі в Майамі припустив можливість перейменування Ормузької протоки на свою честь.

