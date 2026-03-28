Трамп намерен дать Ормузскому проливу свое имя — СМИ

Президент США Дональд Трамп во время выступления на инвестиционном форуме в Майами допустил возможность переименования Ормузского пролива, что вызвало активное обсуждение в политических кругах и соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию New York Post .

Контроль над проливом — приоритет

По информации источников NYT, вопрос контроля над Ормузским проливом занимает ключевое место в повестке Трампа. Эта тема, как отмечается, обсуждается в контексте усиления влияния США в регионе.

Что сказал Трамп

Во время выступления на форуме саудовских инвесторов Трамп публично затронул тему переименования.

Прямая речь Трампа: "Они должны разблокировать пролив Трампа – то есть Ормузский, – сказал он, добавив: – Простите, какая досада... Такая ужасная ошибка. Фейковые новости скажут: он оговорился – случайно сказал. Нет, со мной не бывает случайностей, не слишком много".

Реакция и обсуждение идеи

Ранее идея переименования пролива уже обсуждалась в социальных сетях среди сторонников американского президента.

По данным источников NYT, в случае реализации планов в регионе Трамп может рассмотреть варианты названия "Американский пролив" или "пролив Трампа".

Возможные варианты названия

Источники утверждают, что в случае достижения поставленных целей в регионе администрация США действительно может вернуться к вопросу смены названия стратегически важного водного пути.