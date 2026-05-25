Зарплаты до 60 тысяч гривен: каких специалистов сейчас больше всего ищут работодатели

07:30 25.05.2026 Пн
4 мин
На некоторых специалистов спрос стремительно падает
Татьяна Веремеева
Фото: В Украине растет спрос на рабочие специальности (freepik.com)
В Украине стремительно растет спрос на рабочие и технические специальности. Больше всего работодатели сейчас ищут комплектовщиков, электриков, строителей и машинистов экскаватора, тогда как вакансий для копирайтеров и маркетологов становится все меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа

Главное:

  • Рабочий бум: В Украине стремительно растет спрос на технические и производственные специальности.
  • Дефицит на строительстве: Работодатели массово ищут электриков, разнорабочих и каменщиков.
  • Топ-зарплаты: Самые высокие заработки предлагают каменщикам, прорабам и машинистам экскаватора.
  • Стабильность в IT: Несмотря на бешеную конкуренцию среди кандидатов, технические специалисты до сих пор востребованы.
  • Кто еще теряет работу: На 49% стало меньше вакансий для контент-менеджеров, на 34% - для SMM-специалистов.
  • Дисбаланс рынка: Потребности бизнеса (производство, восстановление) сейчас кардинально не совпадают с ожиданиями кандидатов, которые ищут более легкий офисный или креативный труд.
  • Главные факторы: Острый кадровый голод в стране углубляется из-за последствий войны, мобилизационных процессов и оттока населения.

Спрос на комплектовщиков вырос почти в 10 раз

По данным аналитиков, наиболее заметный рост вакансий за год зафиксировали в производственной сфере.

Больше всего работодатели начали искать комплектовщиков - количество таких вакансий выросло почти в 10 раз. Медианная зарплата для этих работников составляет 27,5 тысячи гривен.

Также вырос спрос на:

  • сборщиков - на 43% с зарплатой 31,3 тысячи гривен;
  • подсобников - на 34% с зарплатой 27,5 тысячи гривен;
  • конструкторов - на 27% с зарплатой 32,5 тысячи гривен;
  • машинистов экскаватора - на 22% с зарплатой 45 тысяч гривен.

Строителей и электриков тоже не хватает

Дефицит кадров остается одним из крупнейших и в строительной сфере.

Количество вакансий для электриков за год выросло на 37%. Медианная зарплата в этой сфере составляет 38,3 тысячи гривен.

Также работодатели активнее ищут разнорабочих - спрос вырос на 35%, а зарплата составляет около 27 тысяч гривен.

На 10% увеличилось количество вакансий для каменщиков. Им готовы платить до 60 тысяч гривен.

Кроме того, вырос спрос на монтажников, сантехников и прорабов. Зарплаты у этих специалистов достигают 42-50 тысяч гривен.

Работодатели продолжают искать IT-специалистов

Несмотря на высокую конкуренцию среди кандидатов, компании продолжают искать и технических специалистов.

Сейчас на платформе OLX открыто более 200 вакансий в сфере IT, в частности в крупных компаниях.

Также больше вакансий стало в сфере торговли. Например, количество предложений для супервайзеров выросло на 43%, а для мерчендайзеров - на 15%.

На кого спрос резко упал

В то же время в сфере рекламы, дизайна и PR количество вакансий заметно сократилось.

Больше всего упал спрос на копирайтеров - сразу на 86%. Медианная зарплата в этой сфере составляет 22,5 тысячи гривен.

Также работодатели реже ищут:

  • маркетологов - минус 51%;
  • контент-менеджеров - минус 49%;
  • SMM-менеджеров - минус 34%.

Количество вакансий для администраторов в сфере красоты, спорта и гостинично-ресторанного бизнеса также уменьшилось.

Почему возникла такая ситуация

Как объяснила руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина, потребности бизнеса сейчас часто не совпадают с ожиданиями кандидатов.

По ее словам, работодатели больше всего нуждаются в работниках на производстве, в строительстве и технических сферах, тогда как в креативных профессиях конкуренция среди кандидатов остается высокой.

Вопрос дефицита кадров в Украине в последнее время стал особенно актуальным на фоне войны, мобилизации и дискуссий о привлечении трудовых мигрантов.

Ранее РБК-Украина писало, что более 7 тысяч работодателей ежегодно пользуются государственной программой компенсаций за трудоустройство переселенцев. Чаще всего ВПЛ нанимают в сфере торговли и услуг, но бизнес говорит, что главной проблемой остается нехватка жилья для работников, а не размер компенсаций.

Также мы рассказывали, что после войны Украина столкнется с острым дефицитом работников в строительной сфере из-за масштабного восстановления разрушенной инфраструктуры. Демограф Элла Либанова отметила, что стране не будет хватать собственной рабочей силы, поэтому важно сдерживать выезд украинцев, возвращать мигрантов и проводить взвешенную иммиграционную политику.

