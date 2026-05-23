"Нацкешбек", дефицит кадров и возвращение украинцев: главное из интервью Алексея Соболева

После сложной зимы украинская экономика начала восстанавливаться быстрее, чем ожидало правительство. В то же время государство пересматривает систему поддержки бизнеса и населения, готовит большую приватизацию и пытается удержать баланс между мобилизацией, рынком труда и стабильностью бюджета.

В интервью РБК-Украина министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев объяснил, почему правительство изменило условия "Национального кэшбэка", как будет работать новая волна приватизации, почему власть не спешит смягчать валютные ограничения и как Украина пытается договориться с ЕС по углеродному налогу CBAM.

"Национальный кэшбек"

По словам Соболева, правительство продлило программу "Национальный кэшбек" еще на два года из-за роста спроса на украинские товары.

По данным исследований, более 40% пользователей стали чаще покупать продукцию украинского производства, а торговые сети фиксируют увеличение продаж на 7-9%.

Министр заявил, что правительство изменило механику программы: для товаров с высокой долей импорта кэшбек увеличили до 15%, а для категорий, где доминируют украинские производители, уменьшили до 5%.

По его словам, это позволило одновременно поддержать внутреннего производителя и сократить расходы государства примерно на 100 млн гривен ежемесячно.

Соболев также отметил, что 70% полученных средств украинцы тратят на оплату коммунальных услуг. Он назвал это доказательством того, что программа выполняет не только экономическую, но и социальную функцию.

Топливный кэшбек

Отдельно министр прокомментировал программу топливного кэшбека, которую правительство ввело после скачка цен на топливо.

По его словам, программой воспользовались более двух миллионов украинцев, а большинство получателей - владельцы недорогих или старых автомобилей. Соболев назвал механизм "таргетированным", поскольку помощь получают те, кто действительно в ней нуждается.

В то же время правительство не планирует масштабной компенсации для бизнеса из-за подорожания топлива. Приоритетом, по словам министра, остается избежание дефицита топлива.

Украинская экономика после зимы

Соболев признал, что в январе и феврале украинская экономика просела из-за российских ударов по энергетике и перебоев с электроснабжением.

Впрочем, уже с марта началось восстановление. По словам министра, промышленность в марте выросла на 4,5%, а перерабатывающая промышленность - на 6,2%.

Он также заявил, что правительство пока не видит критического влияния подорожания топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Соболев считает, что негативный эффект для агросектора и экономики в целом остается контролируемым.

Урожай и агросектор

Несмотря на пессимистические прогнозы, правительство ожидает урожай на уровне прошлого года - около 80 млн тонн.

Соболев заявил, что погодные условия и влажность почв сейчас выглядят лучше, чем в прошлом году, а рост расходов на топливо и удобрения не окажет критического влияния на себестоимость продукции.

Валютные ограничения и МВФ

Министр признал, что бизнес продолжает давить на власть из-за валютных ограничений и сложности возврата дивидендов и кредитов. Впрочем, по словам Соболева, Нацбанк вынужден действовать осторожно из-за ухудшения платежного баланса, инфляционного давления и требований МВФ.

В то же время правительство уже согласовало отдельные смягчения - в частности, увеличение сроков возврата валютной выручки для части товаров со 180 до 270 дней.

Налоги и детенизация

Соболев поддержал инициативу по налогообложению международных посылок и заявил, что нынешняя система создает неравные условия для украинских производителей.

По его словам, главная проблема заключается в том, что крупные китайские платформы фактически избегают части налоговой нагрузки.

В то же время министр признал, что идея введения НДС для ФЛП вызывает сильное сопротивление бизнеса из-за сложного администрирования. По его словам, правительство ведет переговоры с МВФ об отсрочке этих изменений.

CBAM и спор с Евросоюзом

Одной из самых больших угроз для украинского экспорта Соболев назвал европейский механизм углеродной корректировки импорта - CBAM.

По оценкам украинской стороны, потери экспорта из-за новых правил могут достичь 1,4 млрд долларов уже в этом году.

Министр заявил, что Украина пытается добиться отсрочки действия механизма из-за военного форс-мажора. По его словам, Еврокомиссия уже признала, что недооценила масштабы проблемы для украинской экономики.

Параллельно правительство готовит закон о торговле выбросами, чтобы в будущем украинский карбоновый налог можно было засчитывать в рамках европейской системы.

Большая приватизация

Соболев анонсировал активизацию большой приватизации уже этим летом.

По его словам, государство планирует выставить на продажу Одесский припортовый завод, Ocean Plaza, Демуринский ГОК и Николаевский глиноземный завод.

Правительство ожидает получить около 10 млрд гривен от большой приватизации и еще не менее 3 млрд - от малой.

Министр также заявил об интересе иностранных стратегических инвесторов к "Укрнафте" и другим государственным активам.

Украинско-американский инвестфонд

Соболев заявил, что украинско-американский инвестиционный фонд уже начал работу, несмотря на первоначальный скепсис.

По его словам, фонд получил 280 заявок, а первая инвестиция уже направлена в производство компонентов связи для дронов.

Сейчас готовятся новые проекты в сферах логистики, энергетики и критических материалов.

Энергетика и подготовка к зиме

Министр признал, что правительство будет вынуждено пересмотреть макропрогноз из-за зимних обстрелов и замедления экономики в начале года.

В то же время он отметил, что ключевым фактором экономического роста остается развитие энергетики. По его словам, правительство упрощает процедуры для строительства новой генерации и делает ставку на быстрое восстановление мощностей после атак.

Соболев также заявил, что Украине нужна "любая генерация", включая новую атомную энергетику.

Бронирование и рынок труда

По словам Соболева, сейчас в Украине забронировано 1,37 млн работников, а критически важные предприятия обеспечивают около 60% всех налоговых поступлений.

Он подчеркнул, что правительство не планирует разрушать систему бронирования, но будет регулярно пересматривать списки предприятий.

Отдельно министр назвал дефицит работников одной из главных проблем экономики. По оценкам правительства, для стабильного роста Украине нужно еще около 4,5 млн работников в течение следующего десятилетия.

Приоритетом власти называют возвращение украинцев из-за границы и привлечение к рынку труда молодежи, людей старшего возраста и тех, кто сейчас находится вне официальной занятости.

"Нам нужны украинцы в Украине", - подытожил Соболев.

