В Киев с первым визитом прибыла лидер оппозиции Беларуси Тихановская
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское оппозиционное издание "Зеркало".
Утром 25 мая лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская специальным поездом прибыла в Киев. Это ее первый приезд в Украину - по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.
В Киев вместе с Тихановской прибыла целая делегация. В нее вошли:
- советники Франак Вячорка, Денис Кучинский и Анатолий Лебедько;
- заместитель руководительницы Объединенного переходного кабинета (ОПК) Павел Латушко;
- руководитель аппарата ОПК Валерий Мацкевич;
- представитель ОПК по социальным вопросам Ольга Зазулинская.
На вокзале в Киеве делегацию встретил посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор.
Фото: лидер белорусской оппозиции Тихановская в Киеве ("Зеркало")
Что будет делать Тихановская в Украине: программа визита
У Тихановской - насыщенная программа. Она встретится с руководством Украины, а также примет участие в Международном саммите городов и регионов.
Это ежегодное мероприятие в рамках Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, направленное на привлечение международной поддержки для восстановления страны.
Приглашение посетить Украину президент Зеленский сделал в конце января этого года в Вильнюсе - во время их первой двусторонней встречи.
22 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя предложение белорусского диктатора Александра Лукашенко встретиться с Зеленским, анонсировал скорый приезд Тихановской. Он отметил, что Киеву "есть с кем говорить по всем вопросам по Беларуси".
Визит происходит через сутки после массированной ракетно-дроновой атаки России на Киев и другие украинские города в ночь на 24 мая.
"Террор поддерживается режимом Лукашенко", - заявила Тихановская, осудив этот удар. Она также выразила солидарность с украинцами и уверенность в их победе.
Обновлено. Тихановская прокомментировала на своей странице в Х визит в Киев и поделилась первыми фото.
"Сегодня утром я начал свой визит в Киев прямо с вокзала, чтобы почтить память Марии Зайцевой. Она символизирует не только наше сопротивление диктатуре, но и украинско-белорусскую солидарность," - написала она.
Мария Зайцева - белорусская активистка и общественный деятель, которая погибла в Украине во время отражения российского вторжения.
"Для меня Мария является символом нового поколения белорусов. Людей, которые понимают, что свобода Беларуси и свобода Украины неразделимы", - добавила Тихановская
Напомним, Тихановская настаивает, чтобы Беларусь упомянули в любом мирном соглашении по завершению войны. Как сообщало РБК-Украина, она заявила, что без решения белорусского вопроса безопасность Украины и Запада будет оставаться под угрозой.
В разговоре с РБК-Украина Тихановская также подчеркнула, что Беларусь при Лукашенко фактически превратилась в российскую военную платформу и представляет постоянную угрозу для Украины.