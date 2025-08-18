6 новых функций ChatGPT, которые сделают AI умнее и быстрее
Компания OpenAI недавно официально представила GPT-5 - новое поколение своей ИИ-модели. Вместе с этим разработчики анонсировали целый ряд обновлений для ChatGPT: от визуальных изменений до улучшений в скорости и качестве работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Больше никаких переключателей моделей
С выходом GPT-5 OpenAI отказалась от выбора моделей и закрыла поддержку GPT-4o, GPT-4.1 и GPT-4.5. Теперь ChatGPT по умолчанию работает на GPT-5. По словам компании, система автоматически подбирает оптимальный вариант, что устраняет необходимость вручную переключаться между разными моделями.
Тем не менее пользователи ChatGPT Plus, Pro и Team смогут выбирать между GPT-5 и GPT-5 Thinking. Для Pro и Team также будет доступна расширенная версия GPT-Thinking Pro.
ChatGPT по умолчанию работает на GPT-5 (фото: OpenAI)
У ChatGPT появятся "личности"
Одним из самых заметных нововведений станет возможность выбирать стиль общения чат-бота. OpenAI предлагает четыре новых "личности":
- Cynic - саркастичный и ироничный, отвечает сухо и прямо
- Robot - предельно точный и лаконичный, без эмоций и лишних слов
- Listener - спокойный и дружелюбный собеседник, который помогает структурировать мысли
- Nerd - увлеченный и любознательный "бот-знаток", объясняющий все простыми словами.
При этом всегда можно вернуться к стандартному стилю ChatGPT.
Улучшенные возможности кодирования вибраций
Функция генерации кода по описанию на естественном языке получила серьезное обновление. GPT-5 лучше справляется с комплексными запросами, например при создании приложений или сайтов. Результат можно сразу протестировать через инструмент Canvas.
ChatGPT быстро создал сайт для изучения французского языка (фото: OpenAI)
Больше персонализации
Теперь пользователи смогут менять акцентный цвет интерфейса: оттенок будет применяться к пузырям сообщений, кнопке голосового ввода и выделенному тексту.
Настройка доступна как в веб-версии, так и в мобильных приложениях.
Новый голосовой режим
Расширенный голосовой режим стал более "человечным": он лучше понимает инструкции и позволяет настраивать стиль речи.
Стандартный голосовой режим компания убрала, но для подписчиков оставила практически неограниченное использование расширенного, а бесплатные пользователи получат дополнительные часы работы.
Gmail и Google Calendar внутри ChatGPT
Еще одно новшество - упрощенная интеграция с сервисами Google. Теперь ChatGPT сможет подключаться к Gmail и Google Calendar, чтобы, например, помочь распланировать день, напомнить о пропущенных письмах или событиях. Сначала функция появится у Pro-подписчиков, а позже и у других тарифов.
Подключайте Gmail и Google Calendar к ChatGPT (фото: OpenAI)
